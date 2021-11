Embajador de Argentina participa en marcha del MAS y revela que planeó con Evo el triunfo de Arce

Escucha esta nota aquí

El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, llegó hoy a la marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se encuentra en pleno altiplano paceño. El diplomático apoyó la movilización y contó que en Buenos Aires se reunía con Evo Morales para organizar el “retorno a la democracia” en Bolivia con la victoria de Luis Arce. Basteiro también auguró que Lula Da Silva pueda vencer en Brasil.

“Evo no está solo, Lucho no está solo, Bolivia no está sola, estamos los demás países de Latinoamérica para acompañar y para seguir bregando por la Patria Grande, como hace un año atrás cuando Evo estaba en Buenos Aires, nos veíamos seguido y organizábamos la posibilidad de recuperar la democracia en Bolivia, esa democracia se recuperó en gran parte por todos ustedes”, discursó Basteiro.

El embajador argentino estuvo al lado de Evo Morales, quien encabeza la marcha que hoy arribará al municipio paceño de Patacamaya. Basteiro consideró que es “bueno salir a las calles, ganar en las calles” y aseguró que el domingo y lunes acompañará la movilización a su arribo a la ciudad de La Paz.

El gobierno de Alberto Fernández es socio político del de Luis Arce. Fernández es muy cercano a Evo Morales. Por eso, el diplomático argentino aseguró que se retomará el proyecto de Hugo Chávez de consolidar la Patria Grande. Basteiro aplaudió que en Argentina gobierne Fernández, que en Bolivia lidere Arce, que en Perú haya llegado Pedro Castillo al poder y auguró que en Chile gané Gabriel Boric, candidato de izquierda. Además, dijo que el proyecto mejoraría si Lula Da Silva asume la presidencia en Brasil.





