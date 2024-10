Embajadora de Israel asegura que Hizbulá tiene "bases" en Bolivia, Nicaragua y Venezuela

El grupo chií libanés Hizbulá y grupos radicales iraníes tienen "bases" en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, aseguró el lunes la embajadora de Israel en Costa Rica, que era concurrente para Managua, Mijal Gur Aryeh.



"Puedo decir que hay también otros países en la región que tienen bases de Irán e Hizbulá, y particular Venezuela y Bolivia", dijo la diplomática israelí en una conferencia de prensa virtual desde San José con medios nicaragüenses que trabajan desde el exilio.



La embajadora detalló que los servicios de Inteligencia israelíes han ayudado "a muchos países de América Latina a interceptar grupos terroristas", y puso como ejemplo, que solo en el último año, ayudaron a interceptar algunos de estos grupos en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México.



"Seguimos la situación y cuando vemos que hay oportunidad para parar estos terroristas, cooperamos con los Gobiernos en el continente" americano, explicó.



Consultada sobre si mantienen cooperación con EE.UU. en América Latina, la diplomática dijo que sí, "es muy, muy estrecha... Compartimos información", aunque agregó que "no puedo decir más que eso en los medios".



Aclaró que, por la misma naturaleza de la inteligencia, tampoco puede compartir detalles muy específicos sobre cómo opera el movimiento político y armado Hizbulá y los iraníes radicales en Latinoamérica.



"Puedo solo decir, por ejemplo, que en los ataques terroristas en Argentina, en los años de 1990, sabemos claramente que fueron manejados dentro de la embajada iraní en Buenos Aires", anotó, en referencia al atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires.



"Tenemos esta información sobre ataques en el pasado y puedo solo decir que seguimos también ahora la situación", dijo.



De igual forma, la embajadora aseguró que existe "en todo el mundo" una cooperación "desafortunadamente muy estrecha entre organizaciones terroristas con el crimen organizado".



"Ellos cooperan muy fluidamente. De hecho no se sabe generalmente cuando termina el crimen organizado y cuando empieza el terrorismo, porque muchos de estos grupos terroristas están muy, muy involucrados en el crimen organizado", apuntó.



Citó como ejemplo a Hizbulá, como uno de los grupos mas grandes traficantes de drogas en Siria y en todo Oriente Medio.



Por tanto, dijo que Israel ha invitado a los países democráticos "que quieren conservar sus estado de Derecho y su libertad" ha estrechar sus relaciones y cooperación para hacer frente a esos desafíos, como el terrorismo y el crimen organizado.



Aseguró que Israel está luchando contra el terrorismo de Hamás, de Hizbulá y el de Irán, país al que identificó como el líder de ese eje "que tiene como objetivo la violencia, el odio y el terrorismo, en particular en el Medio Oriente".



Advirtió que en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega "eligió a Irán como aliado" a pesar, de que "Irán es el mayor promotor del terrorismo en el mundo"



La diplomática dijo que Israel ha lanzado una advertencia a los israelíes que residen en Nicaragua por ese motivo.