Embajadores de la Unión Europea en Bolivia envían un mensaje de paz y de apoyo a Ucrania por el Día de Europa

Al celebrarse, este 9 de mayo el Día de Europa, los embajadores de la Unión Europea (UE) en Bolivia enviaron un mensaje de paz y de apoyo a Ucrania, que fue publicado este domingo.

“Hoy celebramos el Día de Europa. Simboliza para nosotros paz, paz y nuevamente paz. Después de millones de muertos en dos terribles guerras”, dice en la publicación el representante de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, que destaca la fecha, porque “simboliza también la unidad de 27 Estados que nos trajo prosperidad y el Estado de Derecho, no el Estado de Poder. Hoy la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, nos recuerda que la guerra no pertenece al pasado. No damos por sentada la paz, al contrario, la apreciamos y hoy la celebramos juntos con los bolivianos en señal de cooperación y amistad”, afirma el diplomático austriaco.

Por su parte, Helene Roos, embajadora de Francia en Bolivia, recordó que “el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman hizo en la Sala del Reloj de París, una declaración considerada fundacional de la construcción europea. 'Europa no se hará de golpe ni en una construcción global, se hará por los logros concretos', creando una solidaridad de facto. Esta declaración visionaria es la que celebramos cada 9 de mayo”, explica Roos, que también recalca que este acuerdo “encarna la reconciliación franco-alemana, el espíritu de solidaridad, el respeto de los derechos fundamentales, la democracia y especialmente la paz. Es, también dentro de este espíritu de solidaridad que deseamos desarrollar nuestros intercambios con Bolivia”, concluye la embajadora francesa.

En tanto, el embajador de Italia, Francesco Tafuri, también hizo un repaso histórico y comentó que en 1957 se crea la Comunidad Europea en el Tratado de Roma y en 1992 en Maastricht nace la Unión Europea. “Esa integración cada día más estrecha en un proceso que sigue, se ha basado en valores compartidos de paz, justicia social, desarrollo sostenible y cooperación mutua”, dice el representante de Italia en Bolivia, que agregó que “en estas batallas contra la pobreza, el hambre, la guerra y las injusticias la UE quiere estar junto a sus países amigos y socios como nuestra querida Bolivia. Celebremos juntos, entonces, el día de la Unión Europea y la cooperación euro-boliviana”.

Mientras que el embajador de Alemania, Stefan Duppel, enfatiza en que “el 9 de mayo señala el comienzo de la unificación pacífica de Europa, que desempeñó un papel decisivo para convertir en impensable la guerra entre las naciones de Europa. La fecha nos recuerda cómo la unidad de Europa pasó de ser el sueño de unos pocos a la esperanza de muchos; hoy una realidad para todos nosotros. La invasión a Ucrania por parte de Rusia, nos muestra en estos días, lo importantes que fueron estos pasos. Hacia una auténtica unión entre los europeos y lo importante que resulta seguir decisivamente por este camino”, indica Duppel.

“Para España el ingreso a la UE fue una decisión de generar convivencia basándonos en principios de valores compartidos” explica Javier Gassó, embajador de ese país en Bolivia “Compartidos con europeos y también con bolivianos”, dice después y resalta que “valores como la defensa del multilateralismo de un orden internacional basado en reglas, de la independencia de los Estados, la soberanía de los pueblos para decidir libre, democrática y pacíficamente su propio futuro. Estos valores están hoy amenazados, por guerras de agresión, violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, que debemos todos: españoles, europeos y bolivianos condenar sin matices y sin excusas”.

Finalmente Nicolás Weeks, embajador de Suecia, sostiene que “Hoy los 27 países de la UE celebramos nuestra unidad reforzada por nuestra diversidad con un objetivo de prosperidad conjunta en paz. Con igualdad para todos. Protejamos la democracia y los derechos humanos por los que tanto hemos luchado”, pide Weeks.