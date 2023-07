Embarazos truncan sueños de adolescentes que deben asumir la maternidad

Las 15 primaveras de Jessenia serán distintas a los de otras muchachas, porque en vez de festejar y proyectar sueños como toda adolescente tiene que pensar en cómo enfrentar una maternidad a tan corta edad.



Está con 16 semanas de gestación, pero no ha dejado el colegio y también acude a sus controles prenatales. Enfrenta un embarazo de alto riesgo y, pese que en sus planes no estaba el convertirse en mamá, está dispuesta a luchar por la vida del ser que lleva en su vientre.



Asegura que no pensó ni siquiera en la posibilidad de un embarazo, porque era el primer enamorado que tenía, con quien llevaba un año de relación. Ella enfrenta sola la situación, porque el padre de su hijo es apenas dos años mayor y tampoco tiene cómo hacerse cargo de esta responsabilidad.



“Cuando se enteraron mis papás me reprendieron fuerte y me sacaron de la casa. Me tuve que ir donde una tía, pero luego mi madre me buscó y es ella quien me apoya”, dice la adolescente que tiene una figura muy delgada, lo que permite que su vientre abultado empiece a notarse.



“Siento que mi cadera se agranda y me incomoda”, dice mientras se sostiene la espalda con las manos.



Diana y Marcelo, ambos de 16 años, se convirtieron en padres de una niña que ahora tiene dos meses.



Para ellos la responsabilidad ha sido compartida, porque el papá del adolescente asume toda la manutención de ellos y del nuevo miembro de la familia. Ambos siguen estudiando.



La situación de Jossy es distinta. Ella se embarazó a los 17 años cuando cursaba el último año del colegio. Tuvo que abandonar sus estudios porque no tiene quién la ayude económicamente ni quién cuide a su bebé que tiene cinco meses.



Estas son algunas de las tantas historias de niñas que tienen que asumir el rol de madres a muy temprana edad. Incluso para otras es más difícil, porque son víctimas de abuso sexual.



Estadísticas



Cada año, alrededor de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz en América Latina, de acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).



En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo. Además, se estima que casi el 18% de los nacimientos en la región corresponde a madres menores de 20 años de edad.



Este organismo advierte que, cuando una adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales y reproductivos, y sus derechos a la salud, educación, entre otros, se ven vulnerados a corto plazo. Sin embargo, las consecuencias se dan también a mediano y largo plazo.



Según la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, en Bolivia se registran en promedio 104 casos de embarazos en menores de edad al día, muchos de los cuales son resultado de violaciones. “Un dato que nos debe hacer reaccionar es el índice de embarazos en adolescentes en Bolivia, que alcanza a los 104 por día”, expresó.