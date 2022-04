Emiten órdenes de aprehensión contra tres exjefes antidrogas; se inicia intervención a la Felcn

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía de Cochabamba emitió este jueves por la mañana tres órdenes de aprehensión contra los ex jefes policiales encargados de la lucha contra el narcotráfico en el país, por el caso denominado 'narcoaudios'. Se trataría del exdirector nacional de la Felcn, José María Velasco; el ex comandante de Umopar- Chimoré, Cnl. Yerko Terán y contra el ex comandante nacional de Umopar, Cnl. Jaime Arancibia.



Estos tres jefes policiales estarían siendo buscados por sus colegas para ser aprehendidos y trasladados hasta la Fiscalía de Cochabamba, donde se investiga el denominado caso narcoaudios.

Por otra parte, se conoció que la mañana de este jueves, a la cabeza del Inspector General de la Policía, Gral. Álvaro Álvarez y con la presencia del nuevo director nacional de la Felcn, Cnl. José Illanes, se inició la intervención a la institución antidrogas anunciada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Sin embargo, hasta el momento se desconocen detalles del operativo puesto que las autoridades policiales no quisieron atender las consultas de los medios de comunicación.

Ante las recientes denuncias realizadas acerca de un supuesto encubrimiento de actividades ligadas al narcotráfico por parte de efectivos policiales, la noche del miércoles el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cambió el mando de la dirección nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y anunció una intervención a esta institución policial con acceso irrestricto de la información que se precisa.

Del Castillo nombró a José Gregorio Illanes como nuevo director general de la Felcn en sustitución del destituido José María Velasco. Como primera responsabilidad el nuevo director general deberá reorganizar el Estado Mayor de la Felcn “en un plazo de 24 horas” y nombrar a las nuevas jefaturas con policías que “no cuenten con ningún tipo de antecedentes”, dispuso del Castillo.

“Necesitamos acciones contundentes” ante los últimos sucesos que involucran a la Felcn, dijo el ministro. Por ello, instruyó “la intervención de la Felcn con acceso irrestricto de la información que se precisa” para esclarecer “todo lo relacionado con el último caso”.

Velasco pide a Terán que recapacite

En horas de la mañana de este jueves, Velasco conversó con los medios de comunicación y afirmó que afrontará el proceso de investigación como corresponde, puesto que asegura que sus actuaciones como director han sido honestas. Además, pidió al coronel Terán que reflexiones sobre el daño que le estaría ocasionando a la institución policial.

“A Terán le digo que recapacite porque que el daño no me lo hace a mí sino se lo está haciendo a la institución policial, pero voy a dar la cara y voy a ser convocado al Ministerio Púbico. No voy a huir y voy a colaborar con lo que corresponda y cuando la justicia ordinaria me convoque estaré presto a ir”, señaló Velasco.

Medida apresurada

Consultado sobre el caso, el abogado y coronel retirado de la Policía, Rolando Fernández, considera que la destitución de Velasco fue una medida apresurada y que se deberían investigar a todas las personas denunciadas por el caso, incluido el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Cuando se habla de una investigación, se indaga a todos los denunciados, pero acá lo que estamos viendo es que la cuerda se rompe por el lado más delgado, entonces me parece que la investigación no está empezando correctamente, a no ser que la corrijan posteriormente, porque destituir a una persona sin investigarla me parece una medida muy apresurada”, expresó Fernández a EL DEBER.

“Aquí lo correcto es hacer una investigación sobre las denuncias porque están bien claras y documentadas, hay audios, entonces todo eso ya forma parte de las pistas que debe seguir la investigación para esclarecer totalmente estos hechos y que se dé el trato que corresponda a cada persona involucrada en estas irregularidades”, añadió.