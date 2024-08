Empadronamiento masivo cierra el 30 de agosto, Serecí descarta ampliación del plazo

El director nacional del Serecí, David Dávila, recordó que el calendario para las elecciones judiciales “tiene hitos que deben cumplirse”, por tanto “el empadronamiento concluye este viernes 30 de agosto, entonces no va a haber ningún tipo de prórroga”, indicó, citado por ABI.

80 mil nuevos registros 

Proceso de empadronamiento masivo

Deben empadronarse las ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años que no se han empadronado y los jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 1 de diciembre, día de votación de las elecciones judiciales. También deben acudir a actualizar su registro en el Padrón Electoral Biométrico quienes hayan cambiado su lugar de residencia, con el objetivo de que se le asigne un nuevo recinto de votación. Del mismo modo, deben emadronarse las personas que anteriormente se hayan registrado con libreta de servicio militar o RUN.

Quienes se empadronen en septiembre no podrán votar en las judiciales

Por su parte, la directora departamental del Serecí La Paz, Ángela Gómez, aclaró que el lunes continuará el empadronamiento permanente en las oficinas del Serecí, pero quienes se registren ya no podrán participar de las elecciones judiciales.



“El empadronamiento electoral biométrico es permanente, entonces el día lunes el servicio es normal, se atiende a todas las personas que van a querer empadronarse, que no lo hayan logrado, sin embargo, no van a poder sufragar (en diciembre)”, explicó.