Empresario chileno tras recuperar su vehículo en Bolivia: “Todavía tengo una sensación de inseguridad”

“Todavía tengo una sensación de inseguridad, (pero) queremos marcar un precedente para que esto (no vuelva a pasar), yo quisiera estar ya llegando a mi domicilio”, afirmó.

“Uno se va desayunando varias cosas (en Bolivia) todos los días, por ejemplo, nosotros no podíamos tener el acceso al pueblo (donde estaba mi vehículo y) eso, dentro de nuestro país´(Chile), todavía no lo vemos. (En Bolivia) uno se va sorprendiendo cuando (por ejemplo) la Policía te dice: 'No puedes entrar al pueblo (…) porque te van a linchar'”, señaló.