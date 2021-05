Empresarios plantean importar vacunas para acelerar el proceso pese al costo

Escucha esta nota aquí

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió al gobierno autorizar la importación libre de las vacunas contra el Covid-19 para acelerar el proceso de inmunización de la ciudadanía. El presidente de los empresarios, Luis Fernando Barbery, recordó que hay cinco países en la región cuyos gobiernos ya autorizaron la importación de las vacunas.





“Hay cinco países en Latinoamérica donde sus gobiernos han autorizado al sector privado a importar vacunas y participar activamente del proceso de inmunización. En la presentación nos indicaron que haciendo todos los esfuerzos de lo que se ha propuesto hasta ahora podríamos agregar 300 mil vacunados por mes, imagine eso todavía es muy insuficiente para las necesidades que tenemos de vacunación en el país”, dijo Barbery a los periodistas.





En las ocho conclusiones que aprobaron en el Congreso solicitaron al Gobierno “colaborar con la gestión de provisión de vacunas” y plantearon la creación de un comité de inmunización entre el sector público y el sector privado.





Desde la perspectiva del presidente de los empresarios, el costo de las vacunas a las personas, sería lo de menos, porque el objetivo es salvar las vidas que sean necesarias y en ese punto no interesa el costo que tengan los inmunizadores.





“Pero en todo caso, el costo de la vacuna es lo de menos, ahí eso se resuelve si tiene un costo. Si tiene que ser de manera gratuita hay que ver cómo se lo realiza, porque tiene un costo que hoy por hoy lo está corriendo el Estado, entonces eso (el costo) es lo de menos, diría. Hoy el Estado está teniendo dificultades en lograr hacer importaciones más rápidas de vacunas”, declaró a los medios.





Barbery aseguró que no se trata de mercantilizar las vacunas “si no darle un valor a la vida”, porque en la medida en que esas vacunas no estén disponibles son las personas las que corren el riesgo de no inmunizarse y contagiarse de la enfermedad.





La propuesta





El exdiputado Amilcar Barral recordó que él planteó antes de dejar su mandato un proyecto de Ley que regulaba la importación de vacunas tomando en cuenta que en ese entonces estaba por empezar el proceso de vacunación en esta parte del mundo, dijo que debían dejar a las empresas o cadenas de farmacias la importación y que la gente que tiene posibilidades podría hacerse vacunar y aliviar al Estado de esa carga, en su criterio el proceso habría avanzado más rápido en este tiempo.





El presidente de los empresarios explicó que los fabricantes de vacunas ya están autorizados para su venta, hay 14 fabricantes autorizados en el mundo y otros 300 en procesos de autorización. Pero recordó también que cualquier importación de vacunas en este momento debe tener autorización del Gobierno.





El Ejecutivo reguló la adquisición de los inmunizadores con los decretos 4432 y 4438 por los cuales todos los que requieran importar vacunas deben cumplir al menos seis requisitos y en última instancia tener una autorización del Ministerio de Salud.