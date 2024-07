En 12 años destinaron a Diremar $us 23,8 millones y ahora proponen su cierre

“Diremar no ha ganado un solo juicio desde que se creó en 2011. Fue uno de los tantos caprichos onerosos del expresidente Evo Morales, un gasto innecesario para darle pega a perdedores. La misión institucional de Diremar es prestar apoyo técnico en cualquier acción diplomática, jurisdiccional y administrativa emergente de la demanda marítima ante tribunales internacionales, en la demanda del Silala y en cuestiones relativas a recursos hídricos internacionales, pero en ambos casos Bolivia ya ha sufrido derrotas legales internacionales que no admiten ningún tipo de recurso ulterior, por tanto, el funcionamiento de Diremar ya no tiene razón de ser”, afirmó Balderas.