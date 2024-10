En 17 días de bloqueo evista 52 policías resultaron heridos; el martes fue la jornada más violenta en Mairana

Niño herido con dinamita

“Han evitado que un niño, accidentado con dinamita sea evacuado, del lugar. Son cosas que no se habían visto nunca antes nuestro país. No nos dejan avanzar, hemos tratado de bajar con algunos médicos, inclusive a heridos con motocicleta y no nos dejan sacarlos. Las ambulancias tienen que pasar, el personal médico tiene que pasar”, explicó.