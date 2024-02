En 2023 Transparencia registró ocho denuncias de corrupción por día

“Nosotros preferimos atender y hacer la investigación en La Paz porque a veces tenemos mayor objetividad, si derivamos cualquier caso a la distrital o al mismo municipio, en el municipio no va a pasar nada”, lamentó.

A juicio

Más adelante dijo que ya hay 861 casos que fueron derivados a la justicia ordinaria; de esa cantidad, solo 8 tienen sentencia ejecutoriada. La autoridad dijo que no es posible revelar el nombre de las personas que fueron sentenciadas. “No se puede publicar (los nombres) porque es información que afecta a la persona, yo no puedo decir ‘Juan Pérez ha sido sentenciado a 10 años’ esa información es personalísima y no se puede publicar. A nivel estadístico están los datos, cuántos casos, en qué etapa están, dónde están ubicados los casos, esa información es verificable, para seguimiento”, justificó Ríos.