En Beni la venta de autos ‘chutos’ se incrementa y se ofrece clonación de placas

En la ciudad de Trinidad, Beni, ofertan un vehículo modelo 2023 a 6.500 dólares. Lo hacen a través de redes sociales y admiten que el motorizado no tiene papeles. Se trata de Toyota Yaris. Varios son los interesados. Todos buscan ratificar el precio. El dueño, con perfil falso, aclara que el auto es ilegal. Así, hay varios modelos en venta y también hay varios que están en las calles de diferentes ciudades del Beni.



Otro anuncio muestra una Toyota Hilux versión SRX del año 2020. Es color blanco y la ofertan está en 11.000 dólares. “Recién llegada. Llantas nuevas. Perfecto estado estético y (caja) mecánica, a prueba de cualquier mecánico”, dice el anuncio del vendedor.



Este medio llamó al ofertante. Él responde que puede llevar el vehículo a cualquier ciudad del Beni y que ese traslado tiene un costo adicional. “Si, no tiene papeles, pero es garantizado. No trabajo con otra cuenta y puedo llevar la camioneta donde quiera”, dice el vendedor.



Se le consulta si el vehículo es procedente de Brasil o Chile: “Llega de Brasil”, dice. Luego, se le pregunta si es robado: “Le dije, no tendrá problemas, es todo seguro”, insiste. La llamada se cierra con una posible visita a Trinidad.



El mismo vendedor también oferta un Toyota Noah del año 2013 a 3.000 dólares. Esta vez lo vende en el municipio de Rurrenabaque. “Ideal para transporte de pasajeros”, dice el anuncio.



Así, hay varios anuncios de venta de vehículos. La mayoría están en Trinidad, pero también en municipios como Rurrenabaque, Riberalta o Guayaramerín.

Este vehículo sin placa circula libremente por Guayaramerín

​Sin problemas

Son vehículos de lujo y la mayoría ingresan desde Brasil. Andan por las calles de los municipios de Trinidad, Rurrenabaque, Riberalta y Guayaramerín, sin ningún problema.

La Policía solo los mira. En las gasolineras cargaban combustible sin contratiempos, ahora existe un poco más de control. Muchos reciben factura de su compra.

La mayoría de estos vehículos indocumentados son de lujo y son de uso particular. En la Amazonia beniana existe una especie de pacto para que puedan circular.



Según la explicación de un propietario de una vagoneta “chuta” en Trinidad, en esta región existe una especie de pacto para poder circular sin problemas. Esta persona, que se dedica a la ganadería, dijo a este medio que adquirió su motorizado -una vagoneta marca Jeep modelo 2023- en el lado brasileño. Lo compró de un conocido y que luego tuvo que cruzar el río Mamoré con su nueva adquisición.



Hizo un periplo desde Guayaramerín hasta Trinidad. Pasó por varios municipios, por varias trancas y no tuvo problemas. En la capital beniana admite que tiene una placa clonada, esto para poder cargar gasolina. “El mismo contacto que me vendió el auto hizo el trámite de la placa. Sé que no es la original, pero qué podemos hacer por este lado”, dijo.



En una página de Facebook en la que se venden vehículos en todo el país se encontró un anuncio que alertó a la Policía. Una persona con perfil falso ofrece -desde hace un mes-, la clonación de placas de circulación, también rosetas de B-Sisa, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), inspecciones vehiculares y la tercera placa. Y también ofrece el documento del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y hasta licencias de conducir.



Luego aparecieron más anuncios y todos se ofrecen desde La Paz y Oruro. Muchas personas piden información, pero el perfil falso -según la investigación policial- elige a la persona con previa indagación de sus antecedentes.



“Son vehículos que fueron robados en Chile y que pasan a nuestro país por rutas ilegales. Por lo general son camionetas Hilux, autos de lujo y ahora se vieron camiones de alto tonelaje. En Oruro, en Challapata o en Patacamaya (La Paz) se hace el clonado de placas y luego se oferta el vehículo como si tuviera todos los papeles al día”, informó una fuente policial.



El mismo efectivo dijo que los vehículos que son ofertados en Beni también son robados, pero en este caso en Brasil. “Una mayoría llega del Brasil a Beni, Santa Cruz o Pando. Esos vehículos chutos que vemos en ciudades como Riberalta o Guayaramerín, son en su mayoría robados. Pero hacen cambios del chasis y también de color.

En Trinidad, por ejemplo, operan con placas clonadas, lo mismo en la ciudad de Cobija, donde incluso le ponen la placa de zona franca”, detalló la fuente policial.



Acabando la avenida Dos Estados, en la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, que es separada por el río Mamoré de Guayaramerín, existe un pequeño muelle que es usado para pasar los vehículos en embarcaciones grandes. Está a unos diez minutos del punto fronterizo legal.



En esa zona existen negocios de venta de vehículos. Muchos ofrecen los motorizados con placas de ese país, pero otros sin patentes. En Brasil desconocen si los automóviles se van a Bolivia.



La concejal Ilonka Saucedo, del municipio de Guayaramerín, admitió a un medio local que el contrabando de muchos productos -incluido vehículos- se debe a que esa región está muy alejada y desconectada de otras zonas industriales de Bolivia.



“(En Guayaramerín) no hay industrias, no hay empresas, y las que hay se asientan en Riberalta, que está a una hora de nuestro pueblo. Tenemos la luz más cara del país, entonces no hay posibilidades para la gente que quiere venir a invertir en esta región, por ello lo único que hay en Guayaramerín es comercio”, dijo Saucedo.



En esa línea, Alberto Zeballos, dirigente transportista de Guayaramerín, informó que un 90% del transporte en esa zona no tiene documentos, por lo que ve “necesario” una nueva nacionalización de autos “chutos”. “Se tendría que analizar para qué sectores favorecerá esta nacionalización. El sector sindicalizado, los particulares, no sé, hay que verlo”, dijo.



Desde Riberalta



En Riberalta la situación es similar. Un propietario de un vehículo particular en ese municipio informó a este medio que existe el pedido de que las importadoras de automóviles puedan asentarse en esta zona y que se pueda comprar los automotores con créditos más flexibles a lo que se ofrece en el área urbana.



Para eso, dijo que se habló con asambleístas para que el banco Unión pueda ofrecer créditos de automóviles con intereses bajos. Hasta ahora no hay respuesta.



En Bolivia para que un automóvil pueda cargar gasolina debe tener placas de control y el B-sisa, que es otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Para adquirir este documento se necesita el RUAT y la póliza de importación. Con todos esos documentos los vehículos están habilitados para proveerse de combustible.



Eso no sucede en varias ciudades del Beni, y en muchos municipios del país. Los propietarios de vehículos -ya sean públicos o particulares- tienen acuerdos con las estaciones de servicios para que puedan cargar combustible. Además, existen convenios para que puedan cargar hasta 120 litros al mes, según confirmó este medio en Riberalta.



En marzo de este año, los residentes de la población de Guayaramerín hicieron un paro cívico exigiendo mayor abastecimiento de combustible y la presencia de autoridades del gobierno para solucionar el tema de la escasez de carburantes. En ese grupo de protesta estaban los dueños de vehículos y motos indocumentadas. Pedían cargar combustible como lo hacían antes: sin control.



En Riberalta hay denuncias de que la Policía recibe un monto de dinero para que estos automóviles se desplacen y puedan evitar controles.” Para que circulen (los autos chutos) sin problemas pagan a Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos) un monto de dinero para que no tengan problemas. Antes también pagaban a la Alcaldía (de Riberalta), pero ahora esa cuota se acabó”, relató a este medio un vecino de Riberalta.



En la Policía de Riberalta dicen que ahora existe más control en las estaciones de servicio y que se evita la venta a los autos chutos.



PARA SABER



DESVÍO A LO ILEGAL



Según el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, el 80% del combustible que se desvía en el país a actividades ilícitas es dirigido para el consumo de los autos chutos, para la minería ilegal, los bidoneros y revendedores.



HABLAN DE MÁS CONTROL



El Gobierno intensificó los controles en Puerto Suárez, (Santa Cruz), Guayaramerín, Riberalta (Beni), Desaguadero (La Paz) y Cobija (Pando), que se encuentran en áreas fronterizas.