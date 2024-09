En Bermejo entierran cocaína en casas y luego la llevan a Argentina

“Lamentablemente, Bermejo se ha convertido en un lugar de recepción del narcotráfico del interior del país que busca pasar la droga a la República de Argentina. Tememos que dejemos de ser una ciudad de paso para convertirse en una ciudad de consumo, por lo que pedimos fortalecer la seguridad. Ya no hablamos de robos de motocicletas o cosas, sino de ajustes de cuentas que son propias de las mafias que se mueven con las drogas”, lamentó Torres.

Ajuste de cuentas

“Nosotros no sabemos lo que hay adentro de las bolsas. Apenas las cruzamos. Nosotros no podemos decir al dueño de la mercadería que abra todas sus cajas para verificar qué hay ahí dentro, nosotros no somos policías. Pero sabemos también que entre nosotros hay malos bagayeros que llevan droga, que saben que llevan droga y que trabajan directamente con las mafias de la frontera”, relató Rubén, un bagayero de Bermejo.