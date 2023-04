En Bolivia, 35 de cada 100 son menores de edad y la protección es el derecho más vulnerado

Advierte que, los costos de no invertir pueden cobrar factura en el futuro, porque si no se apuesta ahora por los niños, cuando sean adultos pueden perder una cuarta parte de su ingreso anual, mientras que los países pueden perder hasta el doble de su gasto actual del PIB en salud y educación; y las consecuencias de la inacción no afectan solamente a las generaciones presentes, sino que también a las generaciones futuras.