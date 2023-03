En Bolivia existen 24 especies de alacranes, el más tóxico es el Tityus

Bustillos manifestó que, si bien todos los escorpiones tienen veneno, solo algunos son tóxicos para los seres humanos . También explicó que si una persona adulta sana es picada por uno de estos alacranes puede presentar dolor y fiebre , pero, al cabo de unas horas, y tomando algún calmante, los síntomas desaparecen y no hay mayor peligro. Sin embargo, l os niños y los adultos mayores son más susceptibles a presentar síntomas más graves y, si la persona tiene una enfermedad de base, puede haber complicaciones para su salud.

El biólogo sostuvo que las estadísticas de picaduras de alacranes en el país son escasas o nulas y que, infiere, se debe a que al no haber complicaciones, las personas que son picadas por los alacranes no acuden al centro médico, por lo que el accidente no es reportado.