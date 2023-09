En Bolivia hay 11 municipios con menos de mil habitantes

Si bien esta cantidad de municipios presenta una población reducida, no es factible que los mismos “desaparezcan” como alertaron autoridades regionales desde Tarija. En cambio, expertos en municipalismo plantean que los municipios con menos de 5.000 habitantes se fusionen para así lograr más ingresos de la redistribución de recursos que vienen de la coparticipación tributaria.

Además, el parágrafo III del artículo 16 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece que, “el Estado promoverá la fusión de unidades territoriales con población inferior a cinco mil (5.000) habitantes”. La norma no habla de la “desaparición”.

En contrapartida, el departamento de Tarija, tiene municipios cuya población está por encima de los 5.000 habitantes, la unidad territorial más pequeña es Yunchará con 5.675 habitantes. No obstante, medios tarijeños afirmaron que la concejala Marcela Guerrero Vilca y el asambleísta departamental Aníbal Rodríguez expresaron su alarma porque tras un taller de socialización sobre el Censo 2024, señalaron que varios municipios podrían “desaparecer”.

Al respecto, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, dijo que los municipios por la poca población que tienen no pueden desaparecer, para ello tendría que hacerse reformas legales y constitucionales, pero sí señaló que los municipios chicos “prácticamente son inviables” por los escasos recursos que van a recibir para su funcionamiento que sólo será para pagar sueldos.

Al respecto, el experto en autonomías, Fabian Yaksic señaló que en los municipios de menos de 5.000 habitantes están en riesgo de ser inviables, no tienen condiciones para el ejercicio de sus competencias. Plantea pensar en una modalidad que permita reducir la cantidad de municipios.

“La Ley Marco de Autonomías lo único que ha establecido y no se cumplió es que municipios de menos de 5.000 habitantes deberían haberse fusionado con otro municipio, pero eso nunca se hizo. Hay que establecer una política de Estado para ver qué municipios tendrían fusionarse como resultado del censo y habrá que evaluar de modo que esos municipios tendrían que convertirse en distritos”, planteó Fabián Yaksic.

Para el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, no es requisito que un municipio deba tener más de 5.000 habitantes, además que la normativa no establece la cantidad. Agregó que hay una clasificación de acuerdo con la cantidad de habitantes. “Los municipios menores a 5.000 habitantes son los de la categoría ‘A’. Entre 5.000 y 15.000 habitantes son los municipios de la categoría ‘B’; arriba de 15.000 habitantes son los de la categoría ‘C’ y después de 50.000 habitantes están los municipios de la categoría ‘D’. No necesariamente un municipio tiene que tener como mínimo 5.000 habitantes”, explicó Ruiz a EL DEBER.