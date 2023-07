En Challapata, mientras buscaban el camión que les habían robado, un hombre resultó herido y su yerno está desaparecido

Dijo que la última vez que tuvieron contacto con ellos fue a las 9:30 am de este sábado, cuando llamaron desesperados, avisando que los estaban persiguiendo personas armadas . Pidieron ayuda.

"Después nos llamaron de la Policía para decirnos que mi padre estaba herido de gravedad, pero no sabemos más, y mi cuñado está desaparecido", lamentó.

Con gran preocupación, Bello, dijo que si tienen a su cuñado, que se queden con el camión, "no nos va a interesar más el bien material. Habíamos logrado muchas cosas, llegamos al Gobierno boliviano, hicimos lo que muchas personas no hicieron, pero preferimos mil veces recuperar la vida de mi cuñado, antes que seguir buscando porque probablemente hay muchas más personas metidas, narcotraficantes, quizás gente del mismo Gobierno, no sabemos. Quizás llegamos tan lejos que tuvieron miedo, que se queden con el camión, solo queremos recuperar a nuestro cuñado que está perdido ahora", dijo.