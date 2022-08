En Chile piden justicia para Ángel, el joven boliviano que fue asesinado por una turba en Antofagasta

El asesinato de Ángel García Aguilera, un joven boliviano de 16 años, la noche del viernes en la ciudad chilena de Antofagasta, generó una declaración de la Delegación Regional Presidencial de dicho país, en donde lamentan su muerte y se comprometen con la seguridad de la comunidad. Dicha declaración no fue bien recibida por Elizabeth Aguilera, la madre de Ángel, que hasta este momento espera por recepcionar el cuerpo de su hijo.

“Con lamento no voy a recuperar a mi hijo. Yo le diría a la delegada que encabece una iniciativa para que se haga respetar la ley. Son muchos los crímenes. Hoy fue mi hijo y mañana puede ser otro. Nosotros los padres no podemos llevar a nuestros hijos a todos lados, y a mí me quedan otras dos hijas. Las calles están muy peligrosas y sería mucho mejor que ella levante la voz para sacar a esta gente que está causando daño”, pidió la madre en una entrevista con el medio chileno Timeline Antofagasta.

El joven -oriundo de Santa Cruz- fue asesinado en plena calle de Antofagasta, específicamente en las inmediaciones de las calles Calama con Bellavista, sector centro de esa ciudad. Se conoce que el joven no iba solo. Al momento de la agresión caminaba con un grupo de unos cuatro amigos que lo acompañaba a tomar un taxibus de la línea 103 que lo dejaba cerca de su casa.

“Él no salía mucho. Era de muchos amigos, se juntaba con todos, pero no salía mucho. Me duele y me pesa en el alma que me mataran de esa manera”, cuenta la madre a Timeline, mientras espera que le entreguen el cadáver en el Servicio Médico Legal (SML) de Antofagasta.

El caso es actualmente materia de investigación, el cual según un comunicado de la Delegación Regional Presidencial, realizan Labocar y el OS9 de Carabineros con el fin de dar con los responsables del homicidio.

Pero para Elizabeth, los autores del crimen fueron un grupo de limpiaparabrisas de origen extranjero, quienes venían siguiendo a los jóvenes con posibles intenciones de asaltarlos, cosa que ellos habrían advertido.

“Cuando llegamos al Hospital Regional mi hijo aún no llegaba, pues venía en la ambulancia, pero llegó uno de sus amigos, quien nos relató que un grupo de venezolanos les miraron feo, ahí se palabrearon y sucedió una pelea, en donde los venezolanos sacaron palos y machetes y les dieron. Al principio eran 3 o 4 venezolanos pero después aparecieron más, quienes dieron alcance a mi hijo y lo agarraron entre todos”, cuenta.

Elizabeth era muy unida con su hijo y realizaban juntos distintas actividades. Se acompañaban a todos lados y el joven, pese a su edad, no tenía complejos de andar con su madre en todas partes. Además tenía muy buenos amigos y amigas, casi todos ellos ahora tienen en sus fotos de WhatsApp el logo del luto, reporta Timeline Antofagasta.

Diputado solicitará decretar Estado de Excepción



La mañana de este lunes el diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla (IND-PL), solicitará al ejecutivo chileno establecer un Estado de Excepción Constitucional en la macrozona norte, ante el alza de graves hechos de connotación de seguridad pública. En particular, tras el crimen que costó la vida de Ángel.

El parlamentario fue explícito en comentar que, “los hechos delictivos que se viven a diario son insostenibles. Un joven de 16 años asesinado en plena calle, y su madre exige justicia. Me he comunicado con ella y le he brindado todo mi apoyo, hasta llegar a las últimas consecuencias”.



Por otra parte, subrayó que, “he conversado con el General de Carabineros (de Antofagasta), a quien he brindado todo mi apoyo. Es verdad que se han aprobado más recursos para la seguridad, pero creo que eso no es suficiente. La herramienta del Estado de Excepción es la única medida para entregar paz y tranquilidad a los ciudadanos de Calama, Antofagasta y de las demás comunas”.