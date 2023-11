En el aniversario de Beni, Arce dice que se invirtió más de $us 900 millones en esa región y no habla de incendios

En los actos oficiales de este sábado por el aniversario 181 de Beni, el presidente Luis Arce aseguró que ya se invirtió más de 900 millones de dólares en esa región del país y que su gobierno continuará con esa tarea para el desarrollo de los benianos, pero no habló nada de los incendios que en este momento azotan y preocupan a ese departamento.



"Este es un día muy especial donde conmemoramos con orgullo y compromiso estos 181 años de nuestro querido departamento de Beni, tierra de inmensa belleza, riqueza natural y diversidad cultural, y avizoramos no solo un futuro, sino un presente prometedor para todo el pueblo beniano", dijo inicialmente el Jefe del Estado en su discurso que duró unos 10 minutos en ocasión de la tradicional ofrenda floral y posterior iza de banderas en la plaza José Ballivián de Trinidad.



Luego destacó la economía del país que, según insistió, está creciendo de manera paulatina en un contexto internacional "sumamente adverso" y reiteró que Bolivia tiene la inflación más baja de Sudamérica, así como la tasa de desempleo más baja de la región.



Pero, "esto no solamente es producto de la política económica y social que venimos implementando a nivel nacional y en el caso específico de nuestro departamento de Beni, ya hemos invertido más de 900 millones de dólares atendiendo las necesidades del pueblo", agregó.



Aseguró que su gobierno atendió varias necesidades de agua, riego, desarrollo agropecuario, educación, salud, seguridad, comunicaciones y acceso al servicio básico en beneficio de los benianos.



"Es muy importante para nosotros la mejora de la calidad de vida de cada uno de los benianos (y por eso) hemos puesto toda la ayuda, todos los recursos que estaban disponibles para emprender un desarrollo que gradualmente, en una estrategia que el gobierno nacional sí la tiene, estamos desarrollando no solo en el departamento de Beni, sino en todo el país, bajo la consigna de la industrialización con la sustitución de las importaciones", remarcó.



También habló del puente binacional en Guayaramerín y dijo que se ha defendido los intereses del pueblo beniano y boliviano gracias a la conversación que tuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, logrando "llegar a un acuerdo para que se respete la dimensión y la altura del puente".



Además, recordó que desde hace varios días está inaugurando obras en distintas regiones de Beni y aseguró que lo hace "con mucho cariño porque es un departamento que ha estado olvidado".



"El pueblo beniano tiene que estar absolutamente convencido de que en el gobierno nacional tiene un aliado y un amigo para desarrollar, (...) y a futuro nuestro departamento de Beni seguirá siendo fortalecido porque tenemos aún más de 630 millones de dólares para invertir en este departamento", apuntó.



Entretanto, el fuego no da tregua en algunos sectores de Beni, al igual que en Santa Cruz y La Paz.



El gobernador Alejandro Unzueta alertó que el Beni “sangra” por los incendios forestales, que afectan los bosques y humedales, y llamó a defender la flora y fauna de esa región.