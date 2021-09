En el Consejo de la Magistratura desaparecieron 200 procesos disciplinarios contra jueces

Escucha esta nota aquí

Al menos 200 expedientes de procesos disciplinarios en contra de jueces y personal judicial desaparecieron en el Consejo de la Magistratura y se desconoce su paradero. Estos procesos estaban en manos de los exconsejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, que conformaban la Sala Disciplinaria y fueron cesados hace dos meses por incompatibilidad de funciones.

Se trata de procesos disciplinarios por faltas cometidas de jueces y funcionarios jurisdiccionales de todos los distritos del país que llegan en apelación a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, informó la consejera Mirtha Meneses.

Estos casos fueron remitidos de los diferentes distritos judiciales del país al Consejo de la Magistratura, pero no hay evidencia de la devolución con una resolución a los distritos correspondientes. “Aproximadamente entre 150 a 200 expedientes no se encuentran físicamente, que habrían sido ingresados al Consejo de la Magistratura con recursos jerárquicos, pero no han salido las resoluciones y se entiende que estaban a cargo de los exconsejeros”, sostuvo Meneses.

Una vez cesados los consejeros Gómez y Alcón, los nuevos consejeros que los reemplazaron pidieron información sobre los expedientes en trámite, pero como no había respuesta, ordenaron una intervención con un notario para verificar de la existencia de los expedientes, pero se encontraron con que no estaban físicamente a disposición.

La consejera considera que se habría incurrido incluso en los delitos de incumplimiento de deberes porque existen plazos para resolver estas causas, pero se desconoce de su paradero.

La autoridad acotó que estos procesos, con resolución en primera instancia por los jueces disciplinarios, llegan de los distritos al Consejo de la Magistratura, luego se hace la radicatoria y pasan a la oficina de apoyo de la Sala Disciplinaria, donde se procede al sorteo entre los consejeros para la relatoría del caso.

Desde el mes de julio, tras la cesación de los consejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón asumieron el cargo los suplentes Marvin Molina y Mirtha Gaby Meneses.

