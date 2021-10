En el Día Mundial del Cambio Climático ardieron municipios y áreas protegidas en Bolivia

Escucha esta nota aquí

En esta jornada, nuevamente hubo pedidos de ayuda para aplacar el fuego, primero fue en el Área Protegida (AP) y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas, ubicada en los departamentos de La Paz y Beni, y más tarde en el Parque Tunari, en Cochabamba, donde hay asentamientos humanos desde hace tiempo.

Asimismo, en Santa Cruz, la Gobernación reportó que el fuego seguía, como hace tres días en tres comunidades de Concepción, y que ayer se suscitaron incendios también en Porongo y Cabezas, en el área urbana y periurbana. "Seguimos en emergencia departamental", recalcó Julio Fuentes, jefe del Programa de Manejo del Fuego.

Desde el viernes 22 de octubre, el municipio de Yacuiba, en Tarija, fue afectado por varios incendios que se avivaron con los vientos. Según el portal El País, del departamento tarijeño, el fuego se registró en zonas como Yaguacua, Campo Grande, La Grampa, Bella Vista 1 y Bella Vista 2, Chirimoyal y también en la serranía del Aguaragüe. El que más preocupaba era el de Yaguacua, que ponía en riesgo la Planta Termoeléctrica del Sur.



Cada 24 de octubre, por disposición de las Naciones Unidas, se recuerda el Día Mundial del Cambio Climático, como una forma de sensibilizar a las naciones sobre los efectos del calentamiento global, que ya se viven en Bolivia, como muestran los problemas de sequía, inundaciones, olas de calor como la reciente en La Paz, y tormentas de humo, como la registrada en San Matías, el municipio más afectado por el fuego este año en el país. Esta situación también es reflejada desde hace tiempo en los informes de una serie de organizaciones no gubernamentales, como Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Fundación Para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), World Wild Fund for Nature (WWF), Fundación Tierra, Apcob, Wildlife Conservation Society (WCS), Conservation International (CI), ​​el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), CEJIS, UNITAS, etc.



Bolivia es uno de los países comprometidos con el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, sin embargo, se ha incrementado la actividad minera en el país, se ha deforestado en los últimos 17 años más que en toda la historia nacional (200%), y la planificación nacional al 2020 impulsa la modificación del cambio de la cobertura boscosa para campos de cultivo y ganadería, por lo tanto la habilitación de tierras con desalojo de la cobertura arbórea.

Hasta la fecha, Santa Cruz ya roza los 2,5 millones de hectáreas quemadas, casi la mitad en San Matías, municipio al que este 2021 le fue peor que en la catástrofe de 2019.

