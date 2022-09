En el MAS no se juegan por Evo Morales y él asegura que por detrás lo “patean”

El asambleísta Rolando Cuéllar declaró ayer “si (algún dirigente del MAS) comete un delito de violación de los derechos humanos, tendrá que responder. Este Gobierno no encubrirá a ninguno, ni a los que estén denunciados por corrupción e incluso por violación. Si hay un informe de la CIDH, que se cumpla la ley. Aquí no vamos a meter las manos al fuego por Evo Morales, si esa instancia lo pide debe ser procesado”.

En la misma línea el senador Félix Ajpi señaló que “ese informe fue filtrado y nada raro que no sea el oficial. Mientras el Estado o la CIDH no hagan conocer oficialmente el documento es mejor no comentar. Debemos actuar con objetividad. Si hay un informe, lo revisaremos cuando sea oficial. Si es una llamada de atención, habrá que subsanarla. Pero ahora no podemos decir a quién podríamos enjuiciar y a quién no, sería una falta de respeto”, aseguró.