En el MAS y en la oposición apuntan a dos ministros por el envío de droga a España

Dos ministros son apuntados por el caso del envío de casi media tonelada de cocaína a España desde el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, adentro de un avión de una aerolínea española que alquiló la estatal Boliviana de Aviación (BoA). Son los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Públicas, Édgar Montaño. Mientras, uno de los dos aprehendidos por este caso tiene antecedentes por tráfico de sustancias controladas.



Las críticas, incluso, surgen desde el propio Movimiento Al Socialismo (MAS). A Del Castillo lo critican por la seguridad que realiza la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en las terminales aéreas del país. Pero los cuestionamientos también van a Montaño, por la falta de control en entidades, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y Boliviana de Aviación (BoA), que dependen de Obras Públicas.



“Controlan las mochilas bien con los perros, (también) los estómagos de los llamados ‘mulas’ y (cómo sucedió) ¿semejante paquete de casi media tonelada? No pues, es protección, protección, y ahí están implicados tres ministerios: Economía, Gobierno y Obras Públicas”, cuestionó Evo Morales, jefe del MAS.



El expresidente, en su programa en radio Kawsachun Coca, fue duro contra el ministro Montaño, a quien cuestionó su gestión y dijo, también, que el MAS no está en el Gobierno, atacando nuevamente a la administración de Luis Arce, quien el sábado dijo que Bolivia goza de una estabilidad económica “envidiable”.



A Del Castillo lo cuestionan por no tener control en la Felcn y también porque no se enteró del último caso de narcotráfico que involucra a BoA. El exministro Carlos Romero reveló que España no notificó al Gobierno de Bolivia sobre este caso y que incluso en redes policiales bolivianas se sabía del hallazgo de los 478 kilos de cocaína. La exautoridad calificó como “inaceptable” que Del Castillo no se haya enterado sobre esta investigación.



“Cuando cae este cargamento en España lo que hacen es iniciar una investigación y seguramente hay un conjunto de informes reservados para evitar que la investigación sea dañada o adulterada, pero se notifica a las autoridades del país de origen. En este caso se debió notificar al Ministerio de Gobierno para que a investigación se haga de manera conjunta”, remarcó Romero.



El pasado 30 de mayo se conoció de manera pública que en febrero se había descubierto 478 kilos de cocaína procedente de Bolivia en el aeropuerto de Barajas, España. La droga estaba empaquetada en 12 bultos y se encontraba en la bodega de un vuelo procedente de Santa Cruz.



Después se conoció que dicha droga había sido transportada en un avión de la aerolínea española Wamos que alquiló BoA. Hoy, dos funcionarios de la estatal están detenidas por esta investigación.



“Que yo sepa, (Carlos) Sánchez Berzaín enviaba cuatro toneladas del aeropuerto de El Alto en un avión privado, en el gobierno de (Gonzalo) Sánchez Lozada; en el golpe de Estado de (Jeanine) Áñez con (Arturo) Murillo, del pequeño aeropuerto de Guayaramerín, (se mandó droga) en un vuelo privado a México. Ahora envían (droga) en vuelos comerciales a Europa, Brasil y a Chile en toneladas”, agregó Morales.



Respuesta de Montaño



Esas declaraciones tuvieron respuesta del Gobierno. El ministro Montaño aseguró que habrá “mano dura” por este caso y que se investigará a personal de BoA, Naabol y de la DGAC.



“Mano dura con todos los funcionarios que estén implicados en este caso de narcotráfico. Y no solamente es para los funcionarios de BoA, sino también para los funcionarios de la DGAC, de Naabol. Ayer (sábado), hemos visto que rápidamente el Ministerio Público y la Policía Boliviana han actuado. Por lo tanto, vamos a exigir mano dura con todos aquellos que estén implicados”, declaró Montaño.



La autoridad añadió que considera que en el caso no sólo están implicados funcionarios de “cargos de abajo”. “La teoría que yo manejo es que no solamente son cargos de abajo. Queremos saber hasta qué niveles ha llegado”, dijo el titular de Obras Públicas.



Mientras, el director de la DGAC, José García, afirmó ayer en la televisión estatal que esta operación ilícita no pone en riesgo la categoría 1 que tiene el aeropuerto de Viru Viru. Dijo que fueron en otras entidades que se vulneró la seguridad.



“El tema de la categoría 1, que está basado en la evaluación de los protocolos de lo que son operaciones, aeronavegabilidad y licencias a personal, no está en riesgo por este evento (hallazgo de 478 kilos de cocaína en España). Existen oportunidades de mejora en algunas entidades que tienen que fortalecer sus mecanismos de actuación; sin embargo, en (lo que tiene que ver con) la categoría 1 del Estado boliviano tenemos una calificación de más del 90% en el grado de cumplimiento de las normas y métodos recomendados”, afirmó García.



El funcionario mencionó que el personal de la DGAC está capacitado para detectar amenazas, entre bombas, artefactos peligrosos y mercancías peligrosas, para no poner en riesgo la seguridad de las operaciones. Así, dijo que estos recursos humanos no están capacitados para detectar sustancias controladas.



Además, sobre este caso, García afirmó que “ha habido una distorsión de cumplimiento de algunos protocolos” y que “se quebró el sistema” de control aeroportuario. El director de la DGAC insistió en que el aeropuerto de Viru Viru no perderá la categoría 1. “Como seguridad de la aviación civil podemos asegurar que no se han vulnerado los protocolos para que se mantenga el desarrollo seguro y sustentable de la industria aeronáutica”, dijo.



En la oposición también surgieron las críticas a ambos ministros por el caso del “narcovuelo” a España. El diputado Alberto Astorga, de filas de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó que las mafias del narcotráfico hayan “penetrado” a las entidades del Estado, incluyendo la Policía Boliviana.



“Como diputado nacional afirmo que este ministro (de Obras Públicas) debe ser investigado inmediatamente por vínculos con el narcotráfico y tendría que ser destituido inmediatamente. Acá no podemos estar socapando, observando de palco, lo que realizan estas personas desde el Gobierno”, afirmó Astorga.



Por su parte, su colega Alejandro Reyes, también de CC, cuestionó que los operadores del aeropuerto de Viru Viru y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) no adviertan esa situación, tomando en cuenta que se trata de casi media tonelada de droga que fue embarcada.



“Es algo increíble. A nosotros nos revisan todo. Hay tecnología que se utiliza cuando uno realiza viajes, pero no se puede creer que no se aplique (esa tecnología) en este tipo de cargas. Es casi media tonelada de cocaína, media tonelada que pasó por todoso los controles como si nada”, cuestionó la parlamentaria Reyes.



El senador y dirigente cocaleros Leonardo Loza (MAS) anunció que enviarán peticiones de informe oral y escrito para los ministros de Obras y Gobierno sobre la incautación de droga en un vuelo de BoA que llegó a España en febrero.



“Estos hechos de BoA, de narcotráfico, nos hacen recordar a los años neoliberales que desde Santa Cruz y La Paz salían aviones completos rumbo a Europa, rumbo a México, sin mayor control. Estamos preocupados que ocurra en nuestro Gobierno este tipo de hechos”, reprochó Loza.



Con antecedentes



Por este caso, el sábado por la noche dos funcionarios del aeropuerto Viru Viru, acusados por el envío de un cargamento de 478 kilogramos de cocaína desde Santa Cruz al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, fueron remitidos al penal de Palmasola. Ambos decidieron no dar declaraciones ante la Fiscalía y ante el juez.



Ayer, la fiscal asignada al caso, Ángela Medrano, informó que uno de los detenidos (Diego V.) tiene antecedentes policiales por tráfico de sustancias controladas.



“Fueron encontrados antecedentes policiales por parte de la Fiscalía registrados en el sistema, los cuales han sido exhibidos durante esta audiencia, fundamentando un riesgo más dentro de la presente investigación, para uno de los coimputados, en cuando a hechos inmersos de delitos de 1008, son antecedentes policiales de 2019”, dijo Medrano.