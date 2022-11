En el país ven que Santa Cruz logró el objetivo, pero faltan los escaños

Políticos opositores del país ven que Santa Cruz, con los 23 días de paro indefinido ya cumplió con su objetivo, adelantar la entrega de los resultados del censo y la repartición de recursos el año previo a las eleccciones de 2025, pero falta la distribución de escaños y ponerle al INE sistemas de control independientes.



Integrantes de los piquetes de huelga de hambre, tanto el conformado por tres asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) en La Paz como los del Conade, reclamaron que no se haya incluido la repartición de escaños y dijeron que no levantarán sus medidas de presión hasta conocer la resolución del cabildo de este domingo.



Este es el piquete de huega de tres diputados de CC, en el edificio de la Asamblea, La Paz | Foto: APG





El expresidente Jorge Quiroga destacó que la lucha de Santa Cruz tuvo resultados muy positivos. “Santa Cruz con enorme civismo, sacrificio, está en las calles 23 días. El sacrificio debe servir para tener resultados en 2024, para poder contrastarlos con el padrón electoral y ver los bolsones de votación inflada que tiene el MAS. Eso se ha logrado gracias a esta región, porque vas a poder contrastar con el censo, a municipios que tienen más votantes que habitantes, donde llenan las actas a mano alzada y hacen fraude”.



Más allá del fraude, mencionó como otro logro “que se distribuya recursos antes de 2025. Recordemos que cuando pateó el censo de 2022, lo hizo para 2024 y resultados en 2026. No querían lidiar con estos temas. Pero el padrón se podrá limpiar y se redistribuirá recursos, compromisos logrados por Santa Cruz para todo el país”.



Insistió que para honrar el sacrificio cruceño, y garantizar el compromiso del Gobierno “mejor si es con la Asamblea Legislativa con una ley que diga que habrá la redistribución de escaños antes de que termine en 2024. Si eso no ocurre, las elecciones de 2025 serán en octubre. Se las convocará en abril de ese año. Para hacerlo deberíamos saber cuántos diputados tiene cada región. Y dentro de cada una de ellas, hay que reasignar la población a las circunscripciones nacionales. Ese es un trabajo muy complejo y requerirá al menos tres meses, hay que trabajarlo desde principios de ese año, mejor desde fines de 2024”.



Además, advirtió que hay una sentencia constitucional emitida en 2001 por una consulta que realizó el Congreso de la época al Tribunal Constitucional, que señala que la repartición de escaños no se puede hacer con resultados preliminares, sino definitivos, así que advirtió que el Gobierno pone una trampa a los cruceños porque solamente ofrece redistribuir los recursos hasta septiembre de 2024, no los nuevos espacios en la Asamblea.







El atardecer de sábado, día previo al cabildo de hoy, en el Cristo de la Concordia y la bandera cruceña | Foto: Ricardo Montero





Durante una entrevista con el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que el compromiso del Gobierno se restringe a dar a conocer los resultados y repartir recursos el 2024, no el tema de los escaños. Otra fuente del Ejecutivo señaló que ese es un tema muy delicado, así que deberá tratarse con paciencia.



Quiroga dijo que, si no ocurre así, apostó que los resultados finales estarán en abril o mayo de 2025, “el gobierno dirá ‘ya se convocó a elecciones, nada se puede hacer’ e iremos a votar en el bicentenario, camino al tercer siglo de vida republicana, con los escaños y la distribución uninominal del año 2012. Eso sería terrible, sería deshonrar el sacrificio de Santa Cruz”.



Por su parte, el también expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, advirtió que Arce en su mensaje “no menciona el cerco, la prohibición de las exportaciones cruceñas, la campaña de mentiras, la parcialización de la Policía y la violencia de sus grupos de choque. No garantiza padrón, circunscripciones ni escaños y rehúye el diálogo imponiendo su voluntad”.



El alcalde de La Paz, Iván Arias Durán sentenció que Santa Cruz logró una “importante victoria”. Mediante su cuenta de Twitter la autoridad edil destacó que la región oriental logró que los resultados se puedan entregar dos años antes de lo previsto por el Estado.



Para el burgomaestre paceño la primera victoria cruceña fue que “no hay rincón de Bolivia en el que no se sepa qué es y para qué sirve el censo”. La segunda victoria cruceña, según Arias, es que los datos de la encuesta nacional estarán antes de los previsto por el Gobierno, que esperaba entregar los resultados recién en 2026. “El Gobierno planteaba realizar el censo en junio del 2024, entregar datos provisionales el 2025, datos finales y distribución de recursos recién en 2026”, dijo.



Agregó que “se ha logrado que el censo sea en marzo/abril 2024, que los datos provisionales y distribución de recursos se den en 2024”.



El senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira, ve que se deben tomar otras medidas para garantizar el cumplimiento del decreto que ratificará la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024.



El legislador aseguró que debe contener disposiciones que den respuesta a las demandas de los movimientos ciudadanos, entre ellas que las universidades verifiquen los resultados obtenidos por del INE y un cronograma que garantice el cumplimiento de los nuevos plazos anunciados.





“El censo tendría que haber sido preparado desde el 2012 (…). No hicieron su trabajo. Por eso, hay dos dudas fundamentales: si en el tiempo indicado por el presidente se va a cumplir todo aquello que hemos exigido antes de 2025 y cuál va a ser la contraparte del Instituto Nacional de Estadística (INE)”, aseveró Paz, en un video publicado en sus cuentas de Twitter y Facebook.



Insistió en que “Si no tiene contraparte, el INE va a trampear, ya nos ha engañado. Teníamos que tener censo ahora, en noviembre de 2022, y no lo hay, porque nos mintieron, politizaron el proceso”, insistió6.



Otros puntos que se deben tomar en cuenta, según el senador de la oposición, es que en el marco de este debate son la garantía de que el Gobierno “no meta mano” a los $us 23.000 millones en aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones que tienen los trabajadores.



