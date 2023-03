En el Senado se traba la aprobación de leyes para dar luz verde a créditos

“Todo hemos despachado en tema de créditos sobre todo el de cambio climático que es de 200 millones (de euros) que no se sabe el destino, igual aprobamos lo que ha presionado el presidente. No ha cumplido con los informes técnicos y legales el ministro de Planificación. No conocemos en qué gastarán. Seguro en el camino hay más proyectos de crédito y créditos que están en Diputados. Hemos aprobado para que no nos digan que estamos trancando”, afirmó el parlamentario.