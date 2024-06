En invierno, la Niña traerá heladas y frentes fríos; mientras el calentamiento global subirá temperaturas y causará incendios

Luis Alberto Blacutt, docente investigador del laboratorio de física de la atmósfera, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), asegura que no será un invierno en el que el fenómeno de “la Niña aparentemente impacte demasiado. Las previsiones nos dicen que no tendremos lluvias en junio, julio y agosto, y ahí es difícil, sino imposible, que se registren inundaciones y ese tipo de fenómenos como ya pasó en La Paz y en otras regiones del país”.

Pero no hay que confiarse, puntualiza el experto de la UMSA, “porque se registrarán el paso de frentes fríos por el sur. La Niña tiene grados de afectación para bajar las temperaturas, pero se debe tomar en cuenta que estamos en un escenario de cambio climático y lo que percibimos que las temperaturas mínimas a las que llegamos son cada vez más altas. Llamémoslas ‘cálidas’ por efecto del calentamiento global”. Blacutt no descarta qu e “eventualmente con el paso de un frente frío, que exacerbe el clima y tengamos nevadas en el Altiplano , lo cual no sale de lo normal en este período”. Hasta ahí, nada extraordinario.

Y ahí está el riesgo. “En el escenario de cambio climático que vivimos el riesgo está los extremos. Puede que todo el invierno no sea muy complicado, pero será suficiente un evento para causar estragos y somos un país muy vulnerable. Nos pasó con las lluvias en la ciudad de La Paz hace algunos meses. Barrios como Aranjuez, Alto Achumani Irpavi II fueron duramente golpeados. No fue un verano muy lluvioso, pero cuando cayeron eventos extremos, los sufrimos y eso dañó la infraestructura de las zonas afectadas”.

El efecto de la Niña está caracterizado por la disminución de la temperatura, pero el pronosticador del Senamhi aseguró que no serán con niveles más bajos que los registrados en años anteriores. “ No habrá precipitaciones, pero eso aumentará la posibilidad de que se registren focos de calor e incendios en el oriente , precisamente por el factor que explicaba de la temperatura máxima, la dirección del viento influye a su propagación”.

Luis Alberto Blacutt advirtió que lo que ahora está circulando el nombre de Aphelion, es el momento en el que la tierra pasa por el punto más lejano de su distancia al sol. “Es un evento astronómico, sucede hace cientos si no son miles de años. No hay una gran novedad al respecto. La tierra no se mueve en un círculo alrededor del sol, sino en una elipse. Siempre ha sucedido y no hay mayor incidencia que la conocida”.