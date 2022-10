En la Amazonia aseguran que el INE puso fechas inviables para el censo

Así lo mencionó Julio Quette, el principal dirigente de los zafreros de Riberalta, la población beniana de más de 100.000 habitantes que siente el impacto de ese movimiento demográfico. “El censo de 2012 ha dejado mucho que desear, porque la mayor parte de la población de Ribertalta se censó en Pando o, simplemente, no fue contada. Esto, además, ha provocado pérdidas para varios municipios que tienen que responder por esas familias con atención médica y colegios”, explicó el dirigente en un contacto con EL DEBER.

La castaña es el segundo producto no tradicional que más exportaciones generó. Al primer semestre de este año, hubo ventas por $us 104 millones, según los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en base a los reportes del INE. Con ese indicador, se prevé que, con la próxima temporada de cosecha, se tenga una nueva cifra récord que supere a los $us 200 millones generados en 2018, hasta ahora el monto histórico de esta actividad.