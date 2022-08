En La Paz aprueban que el censo sea en 2024

“Hemos visto las dificultades que tiene cada municipio que no está actualizada la cartografía y también que tenemos problemas limítrofes con otros departamentos ”, destacó Quispe.

La autoridad regional se enfocó contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien no asistió a la reunión y dijo que la burgomaestre prefiere “hacer turismo” y no participar en los encuentros por el censo .

“Sí, la hemos invitado (a Eva Copa) para que asista, para que de una vez aquí hablemos de las indiferencias que tiene, pero hemos visto que la hermana Eva Copa no asiste a ninguna reunión. Solo es de boca libre, solo habla de que no le invitan a ninguna reunión, pero prefiere ir de turista o excursionista para conocer otros países en vez de que esté preocupándose con las obras de la ciudad de El Alto”, cuestionó Quispe. El gobernador, sin embargo, no dijo nada de la inasistencia de Iván Arias, alcalde de la sede de Gobierno.