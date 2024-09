En la pelea por el MAS, Evo reúne a miles en La Paz y da un ultimátum a Luis Arce

“Si el Lucho (Luis Arce) quiere seguir gobernando, primero, en 24 horas que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros drogos. Que cambie a los ministros, ministras racistas, fascistas”, disparó Morales en el mitin que se organizó para recibir a la macha. Ese pedido no está en el pliego petitorio que mandó Morales antes de la movilización.

La marcha de los siete días

También hubo al menos unas tres cartas con pedidos de diálogo entre evistas y arcistas. El jefe de Estado envió la respuesta escrita a su pliego; invitó a Morales a dialogar en un ministerio y el líder cocalero rechazó y se sintió discriminado porque no fue invitado a la Casa Grande del Pueblo. En respuesta Evo exigió a Arce, con varias condiciones, que llegue hasta la marcha si quería dialogar con él, pedido que no fue aceptado por Arce. Además, la Defensoría del Pueblo intentó acercarlos, pero sin éxito.

La marcha de Morales ayer pasó El Alto luego que la alcaldesa de esa ciudad, Eva Coca, y la asamblea de la alteñidad decidieran no interferir para evitar enfrentamientos como los del domingo. A su paso, por el segundo municipio más poblado del país, evistas salieron a dar la bienvenida a la marcha con gritos de apoyo y pedidos de que vuelva al poder asegurando que él solucionaría la crisis económica.

Contra Arce

Ya en La Paz y cuando la larga fila de marchistas llegó hasta el punto de concentración, los dirigentes evistas lanzaron encendidos discursos, todos contra Arce a quien no bajaban de “traidor y corrupto”, que gracias a ellos está en el poder pero que ahora se alió a “la derecha”. Asimismo, llenaron de elogios a Morales a quien llaman “comandante”.

Dio también 24 horas a Arce para que promulgue una ley de crédito internacional de $us 176 millones que Andrónico Rodríguez sancionó el 6 de junio. Otra exigencia al Gobierno de Arce es que levanten su secreto bancario y los desafió a que lo detengan y lo maten.

“Lucho puede detenerme (…) deténganme a mí, no importa pero a este pueblo no van a detener. Ministro de Gobierno con Zúñiga han planeado matarme, ¡mátenme, pueden matarme, a este pueblo no pueden matar!”, desafió Morales.