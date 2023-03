En las cárceles del país crece el hacinamiento y no existe atención médica para reos

El drama de acceso a la salud para los privados de libertad es en todas las cárceles del país. El penal de Villa Busch, en la ciudad de Cobija, es uno de los dos centros donde hay un médico que atiende a los reos. Sin embargo, en esta cárcel no hay enfermeras y tampoco existe una ambulancia.

“Acá contamos con un médico, pero no contamos con enfermeras. Hicimos gestiones con el Ministerio de Salud, con la Gobernación de Pando y la Alcaldía de Pando para acceder a las enfermeras”, detalló Galindo.

“Son elementos en que la justicia tiene que entrar en un análisis profundo porque no sé hasta cuando se tenía un cierto equilibrio entre los que entraban y salían. De los 25.000 (privados de libertad), 16.000 están en una condición incierta de detención preventiva, todavía no se ha resuelto su estado jurídico, si es culpable o inocente, todavía sigue siendo el 65% (con detención preventiva) y el 35% tiene sentencia condenatoria”, remarcó Limpias.

“San Pedro es una bomba de tiempo, un coctel de enfermedades, ya que una infección no controlada puede expandirse rápido en el penal por el hacinamiento que existe”, lamentó Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario.

Y esas afecciones están en todas las cárceles. Un recluso puede morir sin ver un médico. Las condiciones son pésimas en los penales y, si no se paga, pueden ser paupérrimas. El que paga, vive mejor y recibe los tratamientos que en la cárcel no están garantizados. El que no, puede morir.