En los últimos 15 años hubo un solo revocatorio en el país y quedó invalidado

Hace 15 años Bolivia llevó adelante un referéndum para el revocatorio de mandato de autoridades elegidas por voto popular y ahora nuevamente se abre este proceso. En ese entonces se sometió a consulta la continuidad o no del presidente Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y ocho prefectos, pero solo José Luis Paredes, de La Paz, y Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, fueron revocados.

Desde el referéndum de 2008 no hubo más procesos revocatorios, con excepción de uno, en 2019, en el municipio de Bolpebra, Pando, donde se logró tener la ley, la pregunta constitucionalizada y el presupuesto para la realización del proceso, pero no se logró revocar al alcalde Erlin Hurtado Casanova, porque la participación en la inédita consulta ciudadana solo llegó al 23,78%, quedando al margen de lo establecido por el Código Electoral que exige una votación del 50% más uno de electores.

La presidenta del TED de Santa Cruz, María Cristina Claros, recordó que, para el proceso revocatorio, dentro del ciclo electoral 2014 - 2015, se recibieron 245 solicitudes par a revocar autoridades a escala nacional , de las cuales 62 fueron rechazadas porque no se cumplieron con los requisitos, 16 desistieron y 167 fueron habilitadas para la primera etapa que es la recolección de firmas.

De las 167 habilitadas, 166 fueron archivadas por no cumplir los porcentajes en la recolección de firmas y solo una, el caso del municipio de Bolpebra, fue habilitada para la consulta ciudadana.

“En el caso de Bolpebra no participaron más del 50% más uno de los ciudadanos habilitados, por ende, los resultados fueron inválidos”, complementó Claros.

Además, agregó que el artículo 31 establece que el número emitido de votos válidos en la casilla del Sí debe ser superior a la del No . “Y el segundo requisito dice que el número y porcentaje de votos válidos a favor de la revocatoria debe ser superior al porcentaje en el que fue elegida la autoridad”, manifestó Claros.

“Creo que a pesar de que la gestión de Jhonny Fernández tiene muchas cuestionantes porque no ha podido satisfacer las necesidades de la ciudad, el factor tiempo probablemente juegue a su favor. Porque en caso de que el revocatorio llegue a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde no hay un orden y priman los acuerdos circunstanciales, desconocemos qué tiempo le concederán a este tema local”, expresó Peralta.

Por otro lado, el analista Daniel Valverde manifestó que, si bien el referéndum revocatorio ha sido incorporado en el país dentro de la democracia participativa, no ha tenido los resultados que se esperaban por varias razones.

Para el exsecretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, el diseño del revocatorio está hecho por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para que no se revoquen a las autoridades y la misma quede “en papel mojado”.

“Adicionalmente, si uno mira la ruta crítica que hay que seguir para revocar a una autoridad es desincentivante para los ciudadanos, entonces para revocar y cambiar un nuevo alcalde va a pasar un año y medio, qu edándole a la nueva autoridad un año y algo más de mandato. Es un sinsentido el cómo está legislado el revocatorio, porque no obedece a un instrumento real, democrático y ciudadano para cambiar una autoridad con agilidad”, explicó.

"Hay candados electorales y no es fácil revocar"

En 2008 el revocatorio no estaba inserto plenamente en la Constitución Política del Estado (CPE), pero se adoptó un mecanismo de interpretación donde se revocaron autoridades electas de Cochabamba y La Paz. Actualmente, hay candados electorales y no es fácil revocar.

Cuando hay poblaciones volátiles, como el caso del municipio cruceño que tiene el voto de oro y una composición legislativa que no es muy sólida en lo que viene a ser la correlación de fuerzas políticas, puede que el alcalde sea revocado más fácilmente.

Por lo tanto, cuando el padrón electoral es muy grande, como en Santa Cruz de la Sierra donde los porcentajes de asistencia a votación no son altos y de esa cifra, la mayoría con la que fue elegido el alcalde Jhonny Fernández es muy reducida, entonces tomando en cuenta el voto y el descontento de la población, cuyas necesidades no son satisfechas, si se podría revocar a la autoridad porque tiene una débil correlación de fuerzas que no está consolidada hacía ningún lado.