En los últimos cuatro años, tres de cada diez matrimonios acabaron en divorcio

Este hecho abre el debate, entre la iglesia evangélica e incluso las autoridades, que señalaron que demuestra que se han perdido valores y que la familia está en riesgo porque han alejado a Dios de su centro, versus sectores feministas que advierten que las mujeres ya no callan, y que ya no soportan malos tratos e infidelidades.

Advirtió que es mucho más fácil ahora acudir a la vía judicial y plantear un divorcio, así lo muestran las estadísticas. Los números revelan que se incrementan, especialmente en el eje troncal. “La misma ley prevé tres mecanismos: La anulación del matrimonio, el divorcio judicial y ahora el notarial, que facilita las cosas para las parejas que deciden separarse y no tienen ni hijos ni bienes, es muy sencillo y rápido, no dura más de un mes”, explicó.

Aún existe un estereotipo y un estigma muy fuerte, dijo, “marcado dentro de la sociedad en diferentes áreas, que tienden a ver y valorar de forma negativa este tema. “Por eso es que incentivamos otras miradas, apegadas en la historia, a la realidad, al futuro de las mujeres que provocan ese destino. Nosotros no rechazamos el divorcio, no es un delito, no lo cuestionamos”.