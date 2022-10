En medio de ataques en el MAS, Choquehuanca y Evo aparecen juntos en Sacaba

Los ataques y la confrontación arrecian entre el MAS y el Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró ayer que algunos se molestan cuando el Gobierno indaga casos de narcotráfico y corrupción, pero señaló que lo seguirá haciendo. En la misma jornada, el exmandatario Evo Morales y ex vicepresidente David Choquehuanca participaron en un acto público en Sacaba (Cochabamba) para exigir por la unidad. El líder del MAS pidió eliminar los k’epis (chismes) que hacen daño en el oficialismo.

El fin de semana el expresidente acusó a Lima de filtrar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que advierte que hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas durante el ataque ocurrido al hotel Las Américas, en abril de 2009. Además, el informe menciona que se incurrió en abusos en la detención preventiva y otros durante el caso terrorismo que ha disparado la confrontación dentro del MAS.

En una entrevista concedida al programa Influyentes, de EL DEBER Radio, se le preguntó a Lima qué opina acerca de que el ex presidente Morales lo califique constantemente como “oportunista y un cómplice de la derecha. Su respuesta fue la siguiente: “Creo que nunca llegó a decir mi nombre. Lo sugiere, siempre plantea esas posibilidades y creo que hay que tomarlas ya con beneficio de inventario”.

Pero, subrayó que Bolivia libra “una clara política contra el narcotráfico, contra la corrupción, por el respeto a los DDHH y eso puede incomodar a gente que no le gusta esa situación, no digo que sea el ex presidente Evo Morales, pero, definitivamente, incomodamos a muchas personas. Ese es el trabajo que va a realizar en este Ministerio Justicia y Transparencia”.

Mencionó como ejemplo el ‘Caso Coima’, con la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. Admitió que “ha tenido una repercusión dentro del MAS, a partir de la afirmación que hice de revisar todos los contratos con la empresa china Chec desde que llega al país”, y advirtió que eso generó críticas del exmandatario.

Evo Morales y David Choquehuanca, que mantiene diferencias públicas, participaron este lunes en Sacaba (Cochabamba) de un evento denominado “Defensa del presidente del Gobierno de Luis Arce. El dirigente cocalero pidió unidad y llamó a evitar la confrontación entre viejos y jóvenes dentro del MAS.

Durante un acto público, primero tomó la palabra la segunda autoridad nacional, que utilizó el término ‘cuento k’epis’ (carga chismes) para identificar a quienes gestan la división en el oficialismo. El jefe del instrumento político respondió denunciando que algunos “pititas” están dentro del Gobierno.

“Hay mucho cuento k’epi (carga chisme) que camina, que nos quiere hacer pelear. Hay que tener cuidado con las redes sociales, que manejan las transnacionales, Facebook, WhatsApp, quiénes son los dueños de este mundo, para ellos nosotros somos basura, no servimos, somos desechables, hacen circular mentiras y nosotros también hacemos circular esas mentiras para dividirnos, hay mucha basura que circula en las redes sociales”, afirmó el ‘Vice’.

Utilizando la misma frase, Morales pidió a Choquehuanca no provocar la ruptura al interior del MAS, bajo el pretexto de renovación. Sostuvo que en política hay dos caminos, estar con el pueblo o con el imperio, enfatizando que quienes dicen ser independientes, responden a la oposición.

“Nuestro vicepresidente (David Choquehuanca) decía: ‘hay cuento k’epis (carga chismes)’. Hermano David, hay cuento k’epis, y quieren enfrentarnos a viejitos con jovencitos con pretexto de renovación. Hay buenos viejos, malos viejos, buenos jóvenes, malos jóvenes, aquí todos unidos, viejos y jóvenes por nuestra querida patria. Esos son los ‘cuento k’epis’ que debemos eliminar”, insistió Morales.

El expresidente no se quedó ahí, y volvió a insistir: “Aquí todos unidos, no con pretexto de renovación: ‘fuera los viejitos’, no pues hermano David, también somos viejitos nosotros, aunque un poquito, eres mayor, eso sabemos. Entonces, unidad, unidad, unidos somos invencibles y movilizados somos inalcanzables”.

También se refirió a lo que denominó “ataques” de la derecha, por el informe de la CIDH sobre los hechos ocurridos en 2009 y por el cabildo por el censo para 2023 celebrado el viernes 30 de septiembre en Santa Cruz y que contó con una multitudinaria participación de personas. Según estimaciones, participaron más de 1,5 millones de ciudadanos.

“La última semana, cada día, duro, los medios de la derecha -no tengo ningún miedo, no es ninguna novedad- nos tienen odio, bronca. El pueblo seguirá junto al pueblo, antes se llamaban vende patrias, ahora quieren utilizar el censo para querer movilizar, usan algunos temas para confrontar”, agregó.

El vicepresidente recalcó, por su parte: “Choquehuanca exigió: “Ya no más división, ya no más odio, ya no más mentiras, ya no más colonialismo. Incluso, se animó a saludar en inglés y llamó “pícaro” al senador Leonardo Loza (MAS), muy cercano a Morales”.

Evo Morales, el 9 de septiembre alertó a Luis Arce sobre los “comentarios” de que su hijo estaba presuntamente involucrado en hecho irregulares, y relató que el presidente se molestó. “Una vez hubo muchos comentarios sobre el hijo del presidente. Estaba con María Nela Prada, le dije: ‘Presidente, la gente está hablando mucho de su hijo; por favor, no sé si sabrá, eso nos va a perjudicar’. Me dijo: ‘No se meta con mi familia’. Nunca más hablé”, dijo Morales en una entrevista con La Razón.

