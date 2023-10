En medio de críticas, Henry Nina afirma que es una persona honesta y que volvió al Gobierno por invitación

Después de que su retorno al Gobierno como director ejecutivo de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua) generara una serie de cuestionamientos, Henry Nina aseguró este jueves que es una persona honesta y que volvió a la función pública por una invitación que le hicieron.



"Yo estaba en mi trabajo, he visto a la sociedad muy preocupada que preguntaba del agua, en ese contexto, pregunté a mi familia si puedo apoyar, me dijo que sí, si es que tienes que ir a trabajar y buscar solución para el pueblo (...); a mí me han invitado", dijo Nina.



Cuando fue consultado acerca de su experiencia en el tema del agua, el también exdirigente de los interculturales y expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) aseguró que hizo "varios proyectos" con sus compañeros y que ha "conocido a muchos inginieros muy buenos".



"También he visto en Emagua que hay muy buenos profesionales y tenemos buenas experiencias", añadió Nina, quien, además, dijo que es egresado de ingeniero agrónomo.



Señaló que sus adversarios se sueñan con él y que por eso lo acusan de manera constante de "corrupción".



"Estos señores acusan a mi persona de que soy un corrupto, (pero) más bien yo soy una persona honesta, tengo una familia bien humilde de la provincia Caranavi, represento a la familia intercultural, (...) jamás nos hemos escapado y no tengo por qué tener miedo a un proceso que pueda venir o cuántas veces me investiguen o cuántas veces se abrá (otra vez) el caso (de la presunta corrupción en) ABC", apuntó.