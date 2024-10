En medio de los incendios, Cidob festeja 42 años y entrega un proyecto político a Arce, con miras a futuros procesos electorales

El presidente Luis Arce celebró el jueves, 3 de octubre, los 42 años de fundación de la Confederación de Pueblos Indígena del Oriente Chaco y Amazonia de Bolivia (Cidob), destacando que el Estado Plurinacional de Bolivia no podría existir sin los pueblos indígenas.



“Está claro para nosotros que el Estado Plurinacional de Bolivia no podría existir sin los pueblos indígenas y sin nuestra Cidob. Nosotros, conscientes de ello, hemos venido apoyando y seguiremos apoyando decididamente a nuestra Cidob y a los pueblos indígenas que hacen la esencia de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó en el acto celebrado en la Casa Grande de la Cidob en Santa Cruz.



Minutos antes, el secretario de Justicia de la Cidob, Ignacio Parapino, entregó al presidente “un proyecto político, un mandato y la bandera del oriente boliviano, que une a todos los pueblos indígenas” con miras a futuros procesos electorales.



“Los pueblos indígenas hemos tenido la capacidad de pelear por nuestros territorios, por su titulación y demandar alrededor de 31 millones de hectáreas, todavía está en proceso de consolidación”, explicó.



Mientras el presidente de la Cidob, Justo Molina, defendió los derechos políticos de los pueblos indígenas para participar de proceso electorales, y solicitó al presidente que los haga respetar.



En el acto, Arce destacó el aporte histórico de la Cidob en la construcción de políticas estatales, como el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a tierra y territorio, la defensa de los recursos naturales, la autonomía indígena y la protección de sus territorios ancestrales y del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)



Expresó su “sincero agradecimiento por el apoyo a la gestión” del Gobierno nacional y afirmó que la Cidob contribuyó “de manera significativa para que hoy podamos encontrarnos a celebrar un aniversario, preservando nuestra democracia y cuidando que los mandatos constitucionales no sean violentados”.



Aprovechando la celebración de la Cidob, Arce entregó 101 títulos agrarios a 16 pueblos indígenas de Beni, Chuquisaca, La Paz, Tarija y Santa Cruz por un total de 318.882 hectáreas para beneficio de más de 61.900 familias.



Esta entrega se suma a los 202 títulos ejecutoriales concedidos desde el año 2022 por una superficie de 696.677 hectáreas, que beneficiaron a 26 pueblos indígenas. Asimismo, se emitieron 62 resoluciones finales de dotación por compensación con una superficie de 730.665 hectáreas, beneficiando a 19 pueblos indígenas.



Además, destacó el aporte económico a los pueblos indígenas de tierras bajas a través de proyectos de infraestructura en educación, salud y productivos,

como los que se ejecutan a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).



En materia de educación, recordó que este año se entregaron 25 ítems y en agosto se asignaron 6 ítems adicionales, haciendo un total de 31 ítems asignados a todas las unidades educativas afiliadas a la Cidob.