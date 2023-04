En medio del conflicto de los maestros, Arce advierte que hay un riesgo y deterioro en la calidad educativa

“La educación hay que ver desde el punto de vista estructural; no se olviden que yo sigo siendo profesor en la universidad y tengo mis antenitas puestas ahí porque veo la calidad de bachilleres, la calidad de estudiantes que provienen de las unidades educativas; lamentablemente, nuestra educación está en riesgo, hay un deterioro de la calidad de nuestra educación y creo que hay que empezar a dejar de discutir temas salariales, temas muy sectoriales, para hablar del tema educativo de manera seria y absolutamente responsable”, dijo Arce en una entrevista con Cadena A al ser consultado acerca del conflicto del magisterio urbano.

“Y claramente eso no se resuelve con un tema salarial, no se resuelve con horas más, horas menos que nos paguen; (…) tenemos que preocuparnos por la calidad de los jóvenes bachilleres y jóvenes profesionales que estamos sacando al mercado; por tanto, hay que hacer una discusión (de eso)”, insistió.

“Y eso hay que resolver, (pero) eso no es simplemente sentándose a negociar horas más, horas menos, movilizaciones más, movilizaciones menos; hay que sentarse, hay que sentarse con todos, porque el tema educativo no es exclusivo de los profesores, compete a los padres de familia, a la Central Obrera, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, a todos (…)”, señaló Arce.

Entonces, “hay que sentarse a discutir de estos temas estructurales de la educación; (…) yo quiero ser quiero ser uno de los que participe en los congresos, en esas reuniones del congreso educativo, yo quiero participar, creo que es muy importante; la educación no es un tema trivial, no es un tema de salarios, no es un tema de escalafones, la educación va más allá de eso”, reiteró el mandatario.