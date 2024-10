En medio del escándalo de Evo, diputado evista presenta a una joven que asegura haber tenido un “romance” con Arce

Entonces, “me mandó a recoger con sus vagonetas oficiales desde (el aeropuerto de) El Alto, me llevaron a la Casa Grande del Pueblo (el nuevo palacio), nos sentamos, presenté mi carpeta, estuvimos charlando durante tres horas, me esperó con vinos tarijeños y me dijo: ‘tú ya sos viceministra, es hora de festejar ’. Tomamos bebidas alcohólicas y pasó lo que tuvo que pasar”, aseguró.

“Mediante eso iniciamos una relación de medio año y el presidente sabe muy bien. Nos fuimos a unas tres cuadras de la Casa Grande del Pueblo, me pasó a recoger vestido de taxista en un auto azul, ahí se me insinuó, no me hablaba como presidente, me hizo propuesta, siempre decía que le gustaba mi liderazgo, me llevó a un departamento y en ese departamento seguimos tomando bebidas alcohólicas y se quedó a dormir conmigo hasta las cuatro de la mañana (del día siguiente)”, continuó.