En Nueva York Arce niega injerencia en la justicia y dice que reportes internacionales no tienen información suficiente

“Hay muchos organismos internacionales que hacen declaraciones que no están suficientemente informados, en Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia, lo que sí tenemos es una deuda pendiente de resolver que es la demora en la resolución de los casos y otro tipo de aspectos que el Gobierno boliviano va a encarar a través del Ministerio de Justicia”, dijo Arce en la conferencia de prensa ofrecida a periodistas del país del norte, posterior a su intervención en la 77° sesión de la Asamblea General de NNUU.

Los informes internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (OACNUDH) detectaron una abierta injerencia político-partidaria en la justicia , no solo del actual Gobierno, sino desde mucho antes.

“El Ministerio de Justicia está trabajando para hacer una propuesta clara que no solamente sea una reforma, nosotros llamamos una ‘reconstrucción de la justicia’. Un sometimiento no existe en nuestro país, lo que sí existe es una justicia que no está funcionando para resolver las demandas de la población”, refirió en la segunda parte de su respuesta.