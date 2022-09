“¿En qué Gobierno estamos”: Quintana denuncia que Usaid se pasea por el país en las narices de las autoridades pese a haber sido expulsada

“Me preocupa, compañeros, la presencia de los gringos, nuevamente, compañero Evo, compañeros senadores, diputados, dirigentes, Usaid está aquí, paseándose como ‘Pedro por su casa’, todos los días en el Altiplano, en el Trópico (de Cochabamba), en los valles. ¿ Acaso no hemos expulsado a Usaid? ¿En qué Gobierno estamos? ¿Acaso este Gobierno no es la continuación de nuestro Gobierno de 2019? Sin embargo, Usaid está acá, inaugurando obras, financiando a la derecha, miles y miles de dólares para desestabilizar, con programitas y concursos de liderazgo, qué nos van a enseñar los gringos de liderazgo”, indicó.

Concluyó enfatizando que “aceptar que esté aquí Usaid es aceptar dormir con el enemigo” y pidió a los militantes del MAS no dejarse confundir y superar el “infantilismo político”, a tiempo de exigir pasar a la ofensiva. “Tenemos suficiente cantidad de añitos, ya no somos niños de pecho, ya no somos adolescentes, ya no nos tienen que enseñar la teoría, el manual de liderazgo, nosotros podemos dar el ejemplo a todo el mundo”, afirmó.