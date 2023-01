En Rurrenabaque, premilitares terminaron desmayados después de una dura jornada de instrucción

El caso más grave involucra a Josué Gabriel A. L., de 16 años, que tuvo que ser evacuado de emergencia a la ciudad de Trinidad. “El doctor me dijo en 'Rurre' que no había más que hacer allá, que espere un milagro, porque mi hijo no reaccionaba. Estaba muy mal y necesitaba terapia intensiva”, afirmó a EL DEBER la madre del premilitar.

“Solo me pagaron el expreso en un trufi y me acompañó el enfermero del cuartel, después no me dieron nada más. Gracias a la colaboración de los padres es que pude pagar unas recetas y estudios que le están haciendo a mi hijo”, añadió la mujer.