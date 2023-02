En siete años no hay un solo sancionado ni indagado por incumplir el voto popular

Siete años después del referéndum del 21-F no hay una sola persona sancionada ni procesada por incumplir el mandato ciudadano que votó por el No a la reelección indefinida de Evo Morales y de Álvaro García Linera. También se mantienen impunes los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que desconocieron la voluntad popular al emitir un fallo que contempla la candidatura presidencial sin límites como un derecho humano.

Rivera mencionó que con esta “vergonzosa sentencia del TCP, habilitaron la candidatura de Evo Morales. Más allá de que estaba viciada de nulidad, no era aplicable al caso de Morales en el marco de las normas previstas en materia constitucional las decisiones se asumen para lo venidero, y esa sentencia no alcanzable al expresidente en las elecciones de 2019, por lo tanto, incurrieron en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”.

Bascopé fue uno de los impulsores del proceso a los exmagistrados. Lamentó que no hubiera avanzado otro que se instauró contra Morales por los mismos delitos. El exmandatario, como en casos como el Golpe I y II, no fue citado a declarar como testigo, menos como implicado.

Además, Rivera complementó que el fraude electoral “cometido por el MAS no se remonta al día de las elecciones, la interrupción del TREP y la manipulación de resultados. Hay que decir que el fraude comenzó con la emisión de aquella sentencia. El paso dos fue la convocatoria a elecciones primarias. Paso tres, la habilitación de Morales, el cuarto fue la falta de saneamiento del padrón electoral. Paso quinto, que el TSE no asumió medidas frente a las denuncias de los veedores internacionales del uso arbitrario de bienes del Estado o que los servidores públicos estaban obligados a votar por el oficialismo y que debían enviar una foto de su sufragio como prueba. Todas esas acciones ilegales formaron parte de un fraude”.

Ambos constitucionalistas coincidieron en que los procesos penales instaurados contra los exmagistrados del TCP, como también en contra de los integrantes del TSE, no prosperaron “lo que demuestra que tenemos una justicia secuestrada por el poder político”, refrendó Rivera.

Para el abogado Williams Bascopé, haga lo que haga el TCP, “que está controlado por el Gobierno, la sentencia del TCP 084-2017, que determinó la reelección de Morales no tiene valor ni efecto jurídico porque se sostenía sobre una interpretación abusiva de decir que el repostularse era un derecho político de Evo Morales. La Corte IDH ya falló, y advirtió que ese derecho humano no existe, por tanto, esa sentencia constitucional no tiene eficacia jurídica. La opinión consultiva echó por los suelos los argumentos que llevaron a Morales a la reelección”.