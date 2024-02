En su peor momento, Diputados vuelven al debate con insultos y sin acuerdos

La sesión de hoy en la Cámara de Diputados se iniciará con advertencias y sin un panorama esperanzador. Por un lado, el bloque arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) insiste en aprobar los créditos externos en mesa y lanzaron duras amenazas para quienes estén en contra. La oposición quiere modificar el orden del día, pero no tiene apoyo. El bloque evista del MAS busca el veto de los magistrados autoprorrogados.



Entre insultos, amenazas y golpes sigue el criticado trabajo de los legisladores.

Ayer reapareció Israel Huaytari, presidente de la Cámara Baja. El diputado, que viene de las organizaciones del norte de Potosí, convocó para hoy a las 14:00 a sesión para continuar el debate de los créditos externos. Huaytari aclaró que se reinstalará la sesión que entró el jueves en cuarto intermedio tras el bochorno que protagonizaron los diputados.

“Hay un proyecto que se aprobó, entonces lo que nos corresponde es reinstalar, no convocar a nueva sesión. Se va a reinstalar con los puntos correspondientes el día de mañana martes”, afirmó Huaytari ayer en La Paz.

Hoy, los diputados se sentarán nuevamente en sus curules para retomar la sesión que fue suspendida el pasado viernes por la madrugada después de un áspero debate, que provocó enfrentamientos con golpes e insultos. Dos diputados de Comunidad Ciudadana (CC) demandaron a legisladores del MAS tras obtener su certificado forense.

Gloria Callizaya es una de las diputadas demandadas. La acusan de golpear a opositores. Ayer, la legisladora, que responde al bloque del MAS de Luis Arce, volvió a encender la leña y lanzó una amenaza: “No voy a permitir jamás que se suban a la testera”.

La diputada, que es parte de la brigada parlamentaria de La Paz, advirtió que en la sesión de hoy se aprobarán los restantes créditos externos. “Ningún diputado más ahí adelante debe entrar, como lo han hecho ellos (de oposición)”, amenazó Callizaya.

Estas declaraciones surgen luego de que el 22 y 23 de febrero, cuando en una bochornosa sesión de la Cámara de Diputados, la número 56, primaron los gritos, empujones e incluso agresiones físicas entre arcistas con legisladores evistas y de oposición. El motivo de estos enfrentamientos se debió a la pugna sobre qué se aprobaría primero: siete créditos o las normas 073 y 075 de cesación de magistrados autoprorrogados.

Más leña al fuego

Y a ese debate el ministro de Justicia, Iván Lima, ayer le puso más chispa. La autoridad dijo que no es necesario debatir los proyectos de ley 073 y 075 porque los considera inconstitucionales y pidió a los legisladores priorizar el tratamiento de los créditos.

“Es derecho vigente (la decisión del TCP). No va a haber una ley que pueda dejar sin efecto una sentencia constitucional, es un principio jurídico básico. Una ley no puede dejar sin efecto una sentencia, una declaración (del TCP), por más que hagan eso, va a ser parte de la corrección de leyes que no pueden cumplirse”, sentenció el ministro Lima.

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron una resolución, a través de la cual se autoprorrogaron en el cargo, por tiempo indefinido, al igual que las máximas autoridades del Órgano Judicial. Esa fue su última decisión en la gestión 2023.

Contra esa prórroga, la oposición y el ala evista del MAS propugnan los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de magistrados y consejeros.

Al respecto, el ministro Lima explicó que el contenido del proyecto de ley 073 fue rechazado por el TCP en 2023 cuando declaró inconstitucional un artículo del proyecto de Ley 144, que suspendía los plazos procesales en Sucre. En este caso se proponía que los casos que estaban en manos de los magistrados pasen al secretario general en custodia, a la espera de que se elija a los nuevos magistrados.

Respecto al proyecto de Ley 075, Lima precisó que su contenido deja sin efecto la Declaración Constitucional 49 del TCP, referida a la ampliación de su mandato de seis años, a la espera de las nuevas autoridades.

Con el objetivo de viabilizar las elecciones judiciales fallidas en 2023, el 2 de febrero, con el fin de encontrar una salida a la crisis judicial, el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, propició un diálogo con las tres fuerzas políticas, el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, para viabilizar las elecciones judiciales.

El punto 2 del acuerdo señala: “Respecto de los proyectos de Ley Nro. 073/22-23 y 075/22-23, los mismos serán tratados, por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados, en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley Nro. 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley indicados en el punto 3”.

Y eso es lo que reclama la oposición y el bloque evista. El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, diputado Richard Ribera (Creemos), anticipó que no aprobarán ningún proyecto de ley que esté referido a créditos externos en la sesión de la Cámara Baja si es que no se tratan las normas antiprórroga.

“No es posible que no se respeten los acuerdos y no es posible que podamos hablar que queremos préstamos, cuando tenemos todavía un país que está sin justicia, un país donde los autoprorrogados prácticamente han violado la Constitución y las normativas y a partir de ello, no vamos a permitir que se apruebe ninguna ley de ningún crédito, mientras no tratemos y aprobemos esta ley de autoprorrogados (073 y 075)”, anticipó Ribera.

Por su parte, la senadora de Creemos Centa Rek descartó que su bancada en el Senado se priorice el tratamiento de los créditos externos antes que las leyes que revisan la prórroga de los magistrados. “No amerita que esa ley sea tratada en la Cámara de Senadores, por tanto, no tiene la posibilidad de un tratamiento y no aceptaremos las cosas irregulares”, advirtió.

Ayer, Huaytari pidió a los diputados que se priorice el debate y no haya peleas por instalar el Orden del Día. “Yo creo que mañana (hoy) no va a pasar ese tipo de problemas de la anterior semana. Consideramos que va a haber buen comportamiento de nuestros colegas. Se debe discutir y debatir los proyectos que están en agenda”, dijo el legislador.

Sin embargo, los diputados del bloque evista y de la oposición ya definieron, por separado, sus estrategias para hoy: priorizarán el cambio del Orden del Día para iniciar el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075.

Además, la oposición impugnará la aprobación del proyecto de ley para financiar la Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi, cuyo monto asciende a 176 millones de dólares, porque asegura que el pasado viernes en la madrugada no se llegó a los 53 votos necesarios, ya que había 105 diputados en sala. Además, el bloque opositor denunció que la presidenta en ejercicio, Verónica Challco, votó en dos ocasiones.

Así la sesión de Diputados no muestras atisbos de acuerdos y se prevé un clima hostil en el reinicio de la sesión de hoy. El diputado Héctor Arce, del bloque evista, fue claro: “Si no se aprueba primero los proyectos de ley 073 y 075, no vamos a tratar los créditos (internacionales)”.

Callizaya le respondió. “Nosotros no somos ‘llunkus’ de nadie. Nosotros priorizamos el bienestar del pueblo y lo que ahora se necesita son los créditos”, dijo.