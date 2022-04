En Tarija piden incluir mestizo en boleta censal de este año

Escucha esta nota aquí

En la boleta censal del Instituto Nacional de Estadística (INE) se debe incluir la pregunta si se es mestizo por considerar que la mayoría de la población en Tarija no es indígena.

El alcalde Johnny Torres afirmó que no solo ese tema, sino también la opción religiosa tienen que estar en la consulta que se haga a los habitantes más allá de que el censo es una herramienta informativa para cada uno de los municipios en el país.

"Yo creo que sí, aunque no debería ser de vital importancia. Yo no soy indígena, sí soy originario de Tarija y en el otro lado no soy español puro, pero sí soy mestizo que es la mezcla de muchas cosas", dijo el burgomaestre.

La presidenta de la Cámara Junior Internacional (JCI) de Tarija, Teresita Mendoza, coincidió con la autoridad edilicia, al decir que si no se incluye en la boleta censal la información no será realista.

Agregó que la mayoría de los bolivianos no se sentirán identificados con ninguna de las otras opciones y así el censo tendrá respuesta direccionada y perderá su sentido.

Por su parte, el diputado de CC, Adrián Vega, consideró que es mentir al pueblo boliviano y de tratar de crear una falsa lógica de que en Bolivia en su mayoría es indígena para que el partido en función de gobierno se mantenga en el poder.

"Hay que recordar que en el Censo de 2012, cuando a la mayoría de los encuestados se les preguntó si pertenecen a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano, un 59% no se identificó con ninguna de las 36 naciones establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE)", expresó.

La abogada Magda Calvimontes señaló que, si no existimos como mestizos, el INE no debe llegar a las casas el día del censo y solo que lo haga con los pueblos indígenas originarios campesinos.

A criterio de la jurista, el censo es para toda la población boliviana y no solo de los del gobierno que usa mañosamente para hablar de derecha y de colonialismo.

"Evo es mestizo y no es originario, por eso su apellido es Morales", refirió Calvimontes, en referencia a la inclusión de esa pregunta en la boleta censal.

