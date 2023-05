En tiempo de escasez, la Cancillería de Bolivia solo acepta pago en dólares en varios trámites

En la cuarta, cuando se requirió $us 50, el encargado preguntó: “¿50.000?”El periodista detalló: “no, $us 50 para un trámite en la Cancillería”, y la respuesta fue “Ah no, no hay”. Ante la insistencia, el funcionario dudó, abrió la gaveta y mostró un billete viejo de $us 20. “Solamente $us 50 no le puedo cambiar, si necesita más podemos conversar”.