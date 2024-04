"En un hombro la vacuna contra la influenza y en el otro, contra el Covid": se pueden aplicar ambas dosis en simultáneo

El viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, indicó que también está disponible la vacuna contra el Covid-19, que es necesaria para estar protegido para la temporada de frío. “Lo que decimos es que, en un hombro la vacuna contra influenza y en el otro, la vacuna contra el Covid. Son compatibles, no les va a suceder absolutamente nada más que protegerlos de estas enfermedades ”, subrayó la autoridad de Gobierno.

La ministra de Salud coincide en que no hay ningún tipo de contraindicación para la aplicación de dos dosis de vacunas diferentes , de forma simultánea. “La vacuna del Covid-19 y la de influenza se pueden aplicar simultáneamente en el mismo día ”, insistió.

La titular de la Secretaría Municipal de Salud y Deportes recomendó no automedicarse y acudir al médico ante cualquier síntoma. “Recomendar a todas las personas que tengan mucho cuidado, que se abriguen, no salgan descubiertos, tampoco en las mañanas salgan con el cabello mojado, sobre todo las mujeres. Tomar vitamina C o consumir mandarina o naranja y acudir al centro médico si tienen algún malestar”, afirmó la autoridad.