En una semana, el arcismo gana ‘votos opositores’; CC y Creemos se fracturan

En una semana marcada por la violencia entre parlamentarios y denuncias de irregularidades por transfugio en la Cámara de Diputados, la bancada leal al presidente Luis Arce logró adhesiones de al menos 15 votos de legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Fueron esas mismas bancadas que ahora acusan a sus colegas de haberse “vendido” al oficialismo y esto provocó una nueva factura entre la oposición.



El hecho salió a luz pública tras la aprobación de los proyectos de ley de créditos internacionales para proyectos del Órgano Ejecutivo.



Mientras en la sesión de la pasada semana presidida por la diputada Verónica Chalco, los arcistas lograron 50 votos para aprobar un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por 176 millones de dólares, en la última sesión de la Cámara Baja, se aprobó el proyecto de ley número 156 con 66 votos, 16 más que la semana pasada, frente a 53 de la oposición y algunos evistas que rechazaron dicho proyecto de ley.



En principio, la versión de los “maletines negros” fue lanzada por el bloque evista que desde el 20 de febrero aseguran que el gobierno de Luis Arce, realizó una intensa campaña “para comprar los votos” de legisladores en la Cámara de Diputados.



“Nos han denunciado de que el Gobierno desde la casa del frente estaría llamando por celular y haciendo buscar a los diputados de la oposición para que se instale la sesión y conducir una votación secreta (…) El Gobierno estaría detrás de asambleístas por sus intereses y no se aprueben los proyectos 073 y 075 pero con un maletín negro por atrás y con cargos y prebendas”, afirmó el diputado evista Pacífico Choque.



En esa línea, la diputada suplente Fanny Mamani del bloque evista, dijo que los arcistas le ofrecieron cargos para familiares suyos y que siempre hubo ese tipo de irregularidades. “Hay esa prebenda”, aseguró y que los últimos votos logrados, más de 15, fue “por las prebendas” que dio el Gobierno.



Después de la maratónica sesión de Diputados que hasta la noche del viernes aprobó por mayoría absoluta los últimos créditos internacionales, Comunidad Ciudadana y Creemos publicaron listas de sus parlamentarios que, según ellos, aprobaron los créditos o rechazaron los mismos.



La alianza CC publicó un cuadro con nombres e imágenes de diputados supuestamente “tránsfugas” y el jefe de bancada, Enrique Urquidi dijo que los mismos ya fueron expulsados. Entre ellos están Krupskaya Oña, Mónica Torrez, Daniel Prieto, Lucía Condori, Marcelo Pedrazas, Roxana Vidales, Rosario Torrez, Ana María Saavedra, Doris Toorez, Ronald Huanca y Herbert Taboada.



EL DEBER consultó su postura al diputado Pedrazas, quien negó esa acusación y a través de sus redes mostró imágenes de sus votos de rechazo a los proyectos de ley de créditos internacionales.



“Quiero dejar claramente establecido que mi persona no pacta con el masismo y lo que ha sucedido en mi caso con esa publicación es una vendetta de Carlos Mesa y de su círculo cercano de vividores que tiene quienes me acusan de traidor porque yo los he denunciado varias veces lo funcionales que son al Movimiento Al Socialismo. No soy traidor ni tampoco tránsfuga”, dijo el diputado chuquisaqueño, Pedrazas.



En tanto, Urquidi señaló que los diputados señalados y expulsados han demostrado por mucho tiempo “que ya no se sentían cómodos en Comunidad Ciudadana y que sus intereses personales obedecían a otras lógicas. Ya no son parte de la bancada”, aseguró.



La diputada Alejandra Camargo que llegó al Parlamento con CC, anunció ayer que un grupo de opositores está formando “una cuarta” fuerza en el Legislativo con el nombre de “dignidad”, y que la misma tiene al menos 20 integrantes que se alejaron de sus bancadas.



Por su lado, la bancada de Creemos, en sus redes sociales publicó la lista de los votos de sus diputados habilitados para sesionar la semana pasada. Mostraron que 12 de 14 dieron un voto de rechazo a los proyectos de ley de créditos.



Entre ellos están Oscar Michel, María René Álvarez, Erwin Bazán, Walthy Eguez, Tatiana Añez, Kaline Moreno, Moira Osinaga, Marioly Morón, Ericka Chávez, Haidy Muñoz, Fernando Llapiz y Deysi Maita. En tanto que se desconoce cómo votaron Tito Caero y Runy Callaú que emitieron voto virtual.



Con todo, el en las sesiones accidentadas de la pasada semana, el oficialismo logró su objetivo, de aprobar los créditos y posponer sin fecha los proyectos 073 y 075.