“En vez de hacer plata, estamos gastando plata”, la explicación de Evo sobre su incursión en el fútbol

Impuestos indaga la Copa Evo y la oposición pide que vea el caso de Palmaflor

No menciona una sola palabra sobre cobrar impuestos a los cocaleros. El presidente del Impuestos señala que debe indagar la Copa Evo porque la ley se lo faculta y no es por perjudicarlo. Pidió información hace meses y no se la remitieron