En Yacuiba descartan crisis de salud y el alcalde se recupera de Covid-19

En el municipio de Yacuiba (Tarija) no existe crisis de salud y todos los centros sanitarios están atendiendo normalmente a la población, afirmó este jueves el director municipal de Planificación y Previsión en Salud, Osmany Pérez.

"No existe crisis y todos los centros de salud están funcionando porque ya se incorporaron los profesionales, de acuerdo a la disposición y las prioridades. Los procesos de contratación siempre llevan unos días y no es nuevo", aclaró Pérez.

Según el galeno, la información de una supuesta crisis de salud por falta de personal fue hecha por políticos de la oposición que solo buscan hacer quedar mal a las actuales autoridades municipales.

El Gobierno Municipal de Yacuiba ha priorizado la contratación de personal médico ante el contagio comunitario de coronavirus, que no da tregua en este municipio y en el resto del departamento de Tarija.

"El contagio es muy grande debido a todas las actividades sociales que se realizaron, como las fiestas de promociones de bachilleres, Navidad y Año Nuevo. Estamos tratando de priorizar el personal en cada centro sanitario para que atienda a la población", dijo Pérez.

Mientras tanto, el alcalde Carlos Brú se recupera gradualmente después de contagiarse por Covid-19.



El director municipal de Gobernabilidad, José Amás, confirmó que el alcalde Brú está en franca recuperación del Covid-19 y trabaja de manera virtual desde su domicilio cumpliendo con el protocolo respectivo.

Añadió que se espera que la autoridad edilicia se reincorpore en su despacho lo más antes posible, sin definir fecha exacta, debido a que se encamina bien su tratamiento.

A través de su cuenta en Facebook, Brú escribió que se encuentra estable: "Quiero comunicarles que, en mi desempeño de mis funciones como alcalde, he sido contagiado con el Covid-19, pero me encuentro estable y cumpliré a cabalidad el protocolo, ahora me encuentro aislado y trabajando desde casa, le pido a la población no bajar la guardia, que Dios y la virgen nos brinde su bendición".

El miércoles, el departamento de Tarija reportó 747 contagios nuevos de coronavirus. Es el tercer departamento que registra mayor número de casos de covid-19 en el país.