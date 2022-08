Encarcelan preventivamente a militar implicado en actos de corrupción

La víctima relató que cuatro personas entre ellos tres militares, lo encañonaron, lo enmanillaron y, le exigieron 30 mil dólares para que siga su rumbo hacia Cochabamba abandonándolo en medio de la nada.



La noche del miércoles 24 de agosto el conductor de un camión cargado con mercadería de contrabando fue abordado violentamente por cuatro individuos que transitaban en un vehículo deportivo color rojo, no oficial.



La intervención fue tres kilómetros antes de llegar a la tranca de control del sector de Confital sobre la carretera Cochabamba-Oruro. El camión fue sobrepasado por un auto deportivo que de manera brusca logró que el vehículo pesado se detenga, inmediatamente tres militares abordaron el motorizado, informó Lionel León Castillo, responsable de la fiscalía anticorrupción.



Los tres sujetos, habrían encañonado al chofer, lo enmanillaron e indicaron que iba a ser llevado hasta el recinto aduanero de Pasto Grande porque estaba transportando mercadería de contrabando.



Según la víctima, los funcionarios militares evitaron identificarse, no querían dar sus nombres, otra cosa que le llama la atención es que una vez que el motorizado pasaba por la tranca de ingreso a Oruro, los uniformados se sacaron los cascos, las máscaras y todo lo que les pudiera identificar como miembros de las fuerzas armadas, además de taparse con mantas y chamarras como si se tratara de civiles.



El conductor del camión declaró que los implicados le exigieron un monto de 30 mil dólares para liberar el camión y su carga para que siga su rumbo hacia Cochabamba.



A mucha insistencia, el transportista logró que le concedan el derecho de realizar una llamada telefónica y esta fue hecha a un amigo quien hizo pasar como si se tratara del propietario de la carga de contrabando, informándole de todo lo que habría sucedido. La perspicacia de esta persona hizo que se comunicara inmediatamente con la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) para denunciar el caso, quienes a su vez, informaron a la Fiscalía sobre el hecho de corrupción, detalló el fiscal.



El cuarto implicado, vestido de civil se mantenia a bordo del vehículo deportivo y siguiendo de cerca al camión. Extrañamente este recibía información pormenorizada de otras personas que también se investigan; estas lo mantenían informado de todos los actuados que se programaban y finalmente alertaron sobre el operativo que debería desarrollarse en busca del camión y el conductor cautivo y la replicaba a los tres sujetos vestidos de militar.



Tiempo despues la víctima fue abandonada en un lugar al medio de la nada, mientras los cuatro delincuentes escapaban, detalló León.



El conductor declaró que por algunos detalles observados podría identificar a uno de los militares, este detalle animó a que la fiscalía dispusiera del arresto de todos los agentes militares del Grupo de Reacción Inmediata Aduanero (GRIA) de turno. Acción que estuvo coordinada con el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía.



En ese actuado uno de los encargados indica que uno de los funcionarios había pedido un permiso extraordinario, no estaba presente, pero los investigadores insisten que debe estar presente y lo hacen acudir al lugar. Inmediatamente se desarrolla un desfile identificativo, donde fueron los rasgos físicos, más que todo del rostro, que la víctima logró reconocer y señalar al funcionario que gozaba del permiso especial, puntualizó el fiscal.



El militar fue aprehendido por el presunto delito de corrupción, tras el desfile identificativo. Es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público por el delito de concusión.



El Ministerio Público maneja la hipotesis que este funcionario militar pedia este permiso extraordinario a objeto, presuntamente, de cometer estos actos ilícitos de corrupción. Tenemos la seguridad que en estos hechos están involucrados otros funcionarios civiles como tambien militares apuntó el fiscal.