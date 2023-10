Encuentran muerta a una migrante boliviana en una población fronteriza de Chile

Este sábado 7 de octubre fue encontrado en la comuna de Colchane el cuerpo sin vida de una mujer de nacionalidad boliviana, que habría ingresado a Chile por un paso no habilitado.



El cuerpo estaba a unos tres kilómetros al Este de la iglesia de Achauta, en el Bofedal de Pisiga Carpa, donde el equipo médico de la Posta Rural constató que la mujer ya no presentaba signos vitales.



La víctima fue identificada como Yakeline Torrico Rivero, oriunda del departamento de Beni. Se desconocen las causas de su fallecimiento y los motivos por los que decidió cruzar la frontera de forma irregular, ya que desde hace poco los ciudadanos bolivianos no requieren visa para ingresar a Chile.



Sin embargo, se conoce que ocurren demoras administrativas en el paso fronterizo legal y que el viernes algunos trámites tardaron hasta cinco horas.



El alcalde de Colchane, Javier García Choque, expresó su pesar por esta tragedia y teme que ocurra una nueva oleada de migración irregular en la frontera.



“Lamentamos este deceso y nos preocupa que se trate de una nueva oleada de migración irregular hacia Chile, y plantea la duda sobre los operativos que realizan los militares en la zona, ya que se trata de un sector en el que están los militares dotados de alta tecnología para evitar estos ingresos o socorrer en caso de emergencia”, señaló.